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12.01.2019 15:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске начался демонтаж подъездов, поврежденных взрывом

В Магнитогорске приступили к демонтажу седьмого и восьмого подъездов дома 164 по улице Карла Маркса, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Челябинской области Сергея Шаля.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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По его словам, план работ согласован с властями и столичными экспертами. Подготовка к демонтажу началась в 13.00 по московскому времени. Директор предприятия, которому поручено провести работы сообщил, что снос должен быть завершен к 1 апреля. Такой срок установили в администрации Магнитогорска, которая является заказчиком.

При этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев отметил, что сейчас говорить о сроках завершения работ преждевременно. По его словам, демонтаж будут проводить аккуратно - в светлое время суток и при полном соблюдении техники безопасности. Рабочие будут находиться в серьезных условиях риска, а потому при сильном снегопаде работы будут приостанавливаться. Министр подчеркнул, что сейчас на первом месте "безопасность и максимальное сохранение дома".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ТАСС
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Решение о сносе седьмого и восьмого подъездов было принято по итогам обследования пострадавшего дома. Они были признаны не подлежащими восстановлению. После демонтажа дом будет разделен на два отдельно стоящих здания, а на месте обрушения появится мемориал. Как пояснил замглавы Минстроя Дмитрий Волков, 12 подъездный дом, по сути, изначально состоял из двух зданий, стоящих на одном фундаменте.

Напомним, взрыв бытового газа в 10-этажном жилом здании в Магнитогорске произошел накануне нового года. В результате ЧП погибли 39 человек. Два подъезда были разрушены взрывом. На данный момент шестой и пятый подъезды признаны аварийными и расселены. При этом несущие конструкции дома будут снова обследованы специалистами уже после завершения работ по демонтажу.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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