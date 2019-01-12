В Магнитогорске начался демонтаж подъездов, поврежденных взрывом

В Магнитогорске приступили к демонтажу седьмого и восьмого подъездов дома 164 по улице Карла Маркса, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора Челябинской области Сергея Шаля.

По его словам, план работ согласован с властями и столичными экспертами. Подготовка к демонтажу началась в 13.00 по московскому времени. Директор предприятия, которому поручено провести работы сообщил, что снос должен быть завершен к 1 апреля. Такой срок установили в администрации Магнитогорска, которая является заказчиком.

При этом министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев отметил, что сейчас говорить о сроках завершения работ преждевременно. По его словам, демонтаж будут проводить аккуратно - в светлое время суток и при полном соблюдении техники безопасности. Рабочие будут находиться в серьезных условиях риска, а потому при сильном снегопаде работы будут приостанавливаться. Министр подчеркнул, что сейчас на первом месте "безопасность и максимальное сохранение дома".

Решение о сносе седьмого и восьмого подъездов было принято по итогам обследования пострадавшего дома. Они были признаны не подлежащими восстановлению. После демонтажа дом будет разделен на два отдельно стоящих здания, а на месте обрушения появится мемориал. Как пояснил замглавы Минстроя Дмитрий Волков, 12 подъездный дом, по сути, изначально состоял из двух зданий, стоящих на одном фундаменте.

Напомним, взрыв бытового газа в 10-этажном жилом здании в Магнитогорске произошел накануне нового года. В результате ЧП погибли 39 человек. Два подъезда были разрушены взрывом. На данный момент шестой и пятый подъезды признаны аварийными и расселены. При этом несущие конструкции дома будут снова обследованы специалистами уже после завершения работ по демонтажу.