Угонщик самолета Сургут-Москва доставлен в суд

Мужчина, попытавшийся захватить самолет Сургут-Москва, доставлен в ханты-мансийский районный суд для избрания меры пресечения.

Как передает ТАСС из зала суда, задержанный житель югорского села Угут Павел Шаповалов с журналистами общаться отказался.

На ранее опубликованной СК РФ видеозаписи с допроса обвиняемый пояснил, что не знает, почему требовал направить захваченный самолет именно в Афганистан. Шаповалову назначена психиатрическая экспертиза и предъявлено обвинение в угоне воздушного судна, сопряженном с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 211 УК РФ).

Напомним, что вчера вечером пассажир рейса Сургут-Москва попытался пробиться в кабину пилотов. Угрожая тем, что у него есть оружие, злоумышленник потребовал развернуть самолет и лететь в Афганистан. Экипажу удалось обмануть дебошира - они убедили его, что долететь до точки назначения без дозаправки не получится. Для этого нужно сесть в Ханты-Мансийске и пополнить запас горючего. Пассажир согласился, после чего самолет приземлился в столице Югры, где его уже ждали спецслужбы. Злоумышленник был задержан. Никто из 63 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.

Идет расследование. Сотрудники СК опросили взрослых пассажиров рейса и экипаж, осмотрели салон самолета и изъяли биологические образцы. Взрывчатых веществ и оружия ни на авиалайнере, ни у самого подозреваемого не обнаружили. Как сообщает пресс-служба ведомство, проводится обыск по месту жительства задержанного мужчины и ведутся допросы его родственников и соседей.