Выжившую в горах туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург

Молодую женщину, которая заблудилась в горах на севере Среднего Урала и несколько дней провела на морозе, вертолетом Центра медицины катастроф доставили в Екатеринбург.

"Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии. В медикаментозном сне, на искусственной вентиляции легких", - сообщил ожоговый хирург Городской клинической больницы 40 Раяс Каримов.

Напомним, двух пропавших туристок искали трое суток. 19 января из-за метели они сбились с курса и отстали от своих товарищей. Потом дважды выходили на связь со спасателями, но не смогли сориентировать их на местности, отчего поиски затянулись. Накануне в 14.45 по местному времени группа, которая вертолетом МЧС была заброшена в горы, нашла девушек. К сожалению, к тому моменту одна из них уже скончалась, а жизнь второй висела на волоске.

Сейчас выжившая путешественница находится в реанимации. Ее осмотрели сосудистые и ожоговые хирурги: констатировано обморожение 4 степени обеих стоп и нижней трети голеней. Чуть слабее поражены кончики пальцев рук.

"Ее обследуют и подготовят к операции. Сейчас речь идет в первую очередь о спасении жизни пациентки", - констатирует в медучреждении.