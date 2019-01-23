Стартовало производство обновленного внедорожника Chevrolet Niva

22 января стартовало производство обновленных внедорожников Chevrolet Niva. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Все комплектации автомобиля оборудовали антиблокировочной системой, подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. В версии GLC будет дополнительная шумоизоляция для улучшения акустики в салоне машины.

Внедорожник комплектации L можно будет купить за 680 тысяч рублей, LC - за 729 тысяч, LE - 764 тысячи, GLC - 799 тысяч. По предварительным данным, первые обновленные авто начнут поступать в салоны официальных дилеров с начала февраля 2019 года.

В 2018 году GM-АвтоВАЗ выпустил 31 874 авто. Это на 3% меньше показателей 2017 года. Всего по России в 2018 продали 29 235 внедорожников Chevrolet Niva, что тоже ниже 2017 года на 6%.

Напомним, ранее стало известно, что Chevrolet Niva подорожал на 11-13 тысяч рублей во всех комплектациях.

Также сообщалось, что в 2019 году будет выпущено лишь 20 000 экземпляров Chevrolet Niva. Объем продаж внедорожника сократится более чем на треть.