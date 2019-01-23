В гостинице "Бо-Риваж" останавливались в свое время лорд Байрон и Виктор Гюго. А сейчас коридоры аристократического пятизвездника заполнились участниками конгресса Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС) из 97 стран. Президент МОК Томас Бах, чья штаб-квартира находится совсем неподалеку, не мог отказать толпе настойчивых репортеров.

Господин президент, создается впечатление, что и МОК, и города - будущие хозяева олимпиад переводятся с вашей подачи на режим экономии.

Томас Бах: Отчасти. Если это не Китай с более чем миллиардным населением, зачем строить сложнейшие спортивные мультикомплексы неимоверной цены. И МОК теперь смягчил свои требования: залы, спортивные сооружения могут быть менее вместительными. Хорошо, если их можно разбирать и отправлять в другие крупные города. Они не должны превращаться в бесполезные памятники ушедшей Олимпиаде.

Со временем на зимних Олимпийских играх появятся - и уже появились - не одна-единственная олимпийская деревня, а несколько. Чтобы не мучить спортсменов бесконечными переездами от далеких от центра мест состязаний.

А что скажете о дорогостоящих кампаниях городов, претендующих на проведение игр?

Томас Бах: Все. С огромными затратами на предвыборные кампании покончено. Их бюджет теперь ограничен. Да и проявить себя во всей красе города-претенденты могут в чисто электронном виде. Так дешевле.

Чувствуете ли вы ослабление интереса крупных мировых профессиональных спортивных лиг к Олимпиадам? Например, НХЛ отказалась принять участие в последнем турнире.

Томас Бах: Это смотря какую взять лигу. В НБА интерес к олимпийскому турниру баскетболистов огромнейший. Он превратился для НБА в некую икону, на которую разве не молятся и которой не устают восхищаться.

Хочется задать вам сложный вопрос. Зачем МОК на днях оспорил решение КАС, допустившего к Играм вопреки вашим запретам большую группу российских спортсменов?

Томас Бах: Да, мы знали, что так и будет. Что наши шансы победить равны нулю и иск к КАС не будет удовлетворен. Но пошли на это сознательно, внимательно всматриваясь в будущее. Пусть те, кто нарушает кодекс, знают: не только МОК и международные спортивные федерации будут действовать жестко, применять решительные меры к нарушителям комплекса ВАДА. Хочу сказать, что, очищая прошлое, МОК заботится о будущем.

МОК упрекают за то, что он на полном серьезе взялся за анализ проб еще той, Лондонской Олимпиады 2012 года.

Томас Бах: Отвечу на это так. Надо проанализировать даже результаты анализов проб времен Олимпиады Ванкувера 2010 года.

Правда ли, что сегодня МОК собирается бороться против допинга вместе с Интерполом?

Томас Бах: Уже борется. Совместно и с Интерполом, и с Европолом, и с полицией. Но не только против допинга, против фальсификаций, договорных матчей, да и любого мошенничества. На это мы выделили 20 миллионов долларов, которые использует Фонд против манипуляций в спорте. Около половины суммы пойдет на науку, еще 10 миллионов - на решительное противостояние коррупции. И, самое важное для нас, это предотвращение и предупреждение подобных нарушений. Но мы реалисты. Отлично понимаем, что все эти даже жесточайшие меры не сделают спорт абсолютно неуязвимым. Так что если предупреждение не подействует, будем применять политику санкций. Нравится это кому-то или не очень.

Как вы относитесь к предложениям о включении в олимпийскую программу новых игр - большей частью компьютерных?

Томас Бах: Это нереально. В планах, выступающих за это, три главных пункта: первый - деньги, второй - деньги и третий, последний, - тоже деньги. С такими компаниями МОК сотрудничать не собирается.

Не смущает, что основные доходы МОК получает за счет продаж прав на телетрансляции, а молодежь смотрит ТВ все реже?

Томас Бах: Увы, даже реже, чем вы предполагаете. Молодые люди до 25 лет не включают телевизор и ради Олимпиады. Но что делать, если реальность сегодня такова. Нас ожидает еще более насыщенное компьютерное будущее. Но это не значит, будто мы перестанем оказывать внимание телевидению и печатным СМИ. Они останутся нашими верными друзьями. А "Олимпийский канал", недавно запущенный, собирает миллиарды просмотров. Но каждому поколению требуется именно то, что ему хочется. Да, появилось гораздо больше разнообразных видов СМИ. И мы не собираемся отвергать ни один из видов этой полезной деятельности. Все они привлекают внимание к спорту. Да, я человек, сделавший себя в 1960-х - 1970-х. И не знаю, что бы получилось из меня, озорного парня той эпохи, если бы я во многом благодаря прочитанному и увиденному не пришел в спорт.

Награды

В Лозанне прошла церемония награждения победителей нового мирового конкурса спортивной журналистики. Симпатичная статуэтка и относительно солидный денежный приз достались россиянину Игорю Рабинеру, имя которого мне и было доверено огласить. Поздравления обозревателю "Спорт-Экспресса" и члену исполкома Федерации спортивных журналистов России. Молодой и скромный фоторепортер Алексей Филиппов занял второе место в категории "Спорт в действии". На мой взгляд, его необычнейшее фото французского биатлониста Фуркада было достойно и первой премии.