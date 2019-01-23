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23.01.2019 09:20
Рубрика: Легковые авто

Volvo отзывает более 200 тысяч машин по всему миру

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Из-за трещин в бензопроводе Volvo отзывает по всему миру более 200 тысяч машин. 

"При наихудшем сценарии топливо может проливаться в двигатель. Это чистая мера предосторожности", - заявил начальник пресс-службы автопроизводителя Анники Бьерстаф телеканалу SVT.

Отзыв коснется моделей Volvo V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90.

Владельцам автомобилей надо будет обратиться к местным официальным дилерам марки для проверки и бесплатной замены дефектной детали.

Фото: Пресс-служба Volvo.
Volvo заменит V40 новым кроссовером

Напомним, ранее шведская компания объявила о новом рекорде мировых продаж за 2018 год: впервые с момента основания Volvo в 1927 году они пересекли рубеж в 600 000 автомобилей. По итогам года продажи составили 642 253 автомобиля (+12,4%).

В России Volvo второй год подряд демонстрирует двузначный рост продаж. Клиентам были переданы 7 772 автомобиля марки (+10,9%). Лидером стал Volvo XC60 - было реализовано 2 851 автомобиль (+7,5%). За ним следуют внедорожник XC90 - 2 210 автомобилей (-8,5%), кроссовер XC40 оказался на третьем месте (922 автомобиля). 

Ранее в компании рассказали "РГ" о новинках для России в 2019 году. Шведы привезут в нашу страну новые V60 Cross Country (июнь) и S60 (август).

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#Volvo #отзыв автомобилей