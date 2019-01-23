В лаборатории воссоздана знаменитая "волна-убийца"

Команда исследователей из университетов Оксфорда и Эдинбурга (Великобритания) в лабораторных условиях впервые воссоздала знаменитую волну Дропнера, измеренную в Северном море в 1995 году.

Как сообщается на сайте Оксфордского университета, волна Дропнера была одной из первых официально зарегистрированных "странных волн" в океане.

Явление наблюдалось 1 января 1995 года в Северном море. Волна обрушилась на нефтяную платформу Дропнер. Она появилась внезапно, а ее высота составила 25,6 метра. Тогда впервые удалось при помощи приборов измерить параметры так называемой "волны-убийцы".

Ранее ученые лишь предполагали, что такие волны существуют, и именно они становятся причиной многих таинственных кораблекрушений. Воссоздать волну Дропнера в лабораторных условиях удалось команде под руководством Марка Макаллистера.

Исследование было проведено при помощи установки FloWave. Она представляет собой круглый комбинированный бассейн, по всему диаметру которого установлены генераторы. Эта уникальная технология позволила генерировать волны любого направления.

В результате ученым удалось воссоздать сложные условия, по их мнению, аналогичные событию Дропнера. Эксперимент показал, что одиночная гигантская "волна-убийца" способна возникать при пересечении меньших волн под определенными углами наклона.

Исследователи также высчитали, что "идеальный" угол наклона пересекающихся волн составляет около 120 градусов. "Воссоздав волну Дропнера в лаборатории, мы еще на шаг приблизились к пониманию потенциальных механизмов этого явления", - считает доктор Макаллистер.