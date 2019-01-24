Глава МИД Турции осудил попытку смены власти в Венесуэле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и попытку сместить с поста действующего президента Николаса Мадуро.

"Это избранный президент, и другой человек объявляет себя президентом, а некоторые страны признают его. Это может вызвать хаос", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, которого цитирует агентство Reuters.

По его словам, Анкара выступает против изоляции стран. "Я надеюсь, что ситуация будет разрешена мирным путем", - резюмировал Чавушоглу.

Ранее слова поддержки действующему президенту Боливарианской республики передал глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

"Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" - сказал руководитель турецкого государства в ходе телефонного разговора с Мадуро. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Обострение ситуации в Венесуэле спровоцировал президент США Дональд Трамп, который признал законным главой Венесуэлы руководителя оппозиции в парламенте Хуана Гуаидо. Примеру Вашингтона последовали другие государства, среди которых Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.