Эрдоган поддержал Николаса Мадуро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал слова поддержки лидеру Венесуэлы Николасу Мадуре.

"Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" - сказал руководитель турецкого государства в ходе телефонного разговора с Мадуро. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Накануне президент США Дональд Трамп признал главой Боливарианской республики руководителя оппозиции в парламенте Хуана Гуаидо. Действия американских властей спровоцировали обострение ситуации в Венесуэле. Примеру Вашингтона последовали другие государства, среди которых Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.

В ответ на это Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и дал 72 часа американским дипломатам на выезд из страны. Впрочем, Вашингтон отказался отправлять сотрудников своих дипмиссий на родину. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Николас Мадуро не имеет полномочий разрывать отношения с США.

В Москве критически отнеслись к попыткам США организовать смену власти в Венесуэле. "На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Обстановка в Венесуэле остается напряженной. На улицах продолжаются беспорядки. Некоторые СМИ сообщают о жертвах. Данные на этот счет разнятся. СМИ сообщают, что погибли от 13 до 16 человек. Кроме того, полицейские задержали большое количество активистов, число которых превысило 200 человек.