Кроссовер Geely Emgrand X7 стал солиднее, но дороже

Прием заказов на обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 белорусского производства стартовал в России. Машина стала солиднее, но значительно дороже. Теперь за китайский SUV придется заплатить как минимум 989 900 рублей - это даже больше, чем он прежде стоил в максимальной комплектации.

Объясняется все довольно просто - не случайно же на прошедшей в среду в Москве презентации Emgrand X7 называли не обновленным, а новым. Автомобиль получил сразу 230 изменений - и не только во внешнем виде и оформлении салона. Инженеры Geely поработали над оснащением машины и повышением управляемости, безопасности, уровня комфорта, шумоизоляции и качества материалов.

Дизайнеры занимались, в основном, фронтальной и тыльной частью, оставив машине прежний облик. Такие корректировки хоть и минимальным образом, но сказались на размерах Emgrand X7. Он стал на 41 мм короче, на 1 мм уже и на 7 мм ниже. Впрочем, в глаза будут бросаться совсем другие отличия. У кроссовера появились фирменная решетка радиатора, современная оптика с оригинальными светодиодными рисунками, другие "противотуманки" и пятая дверь.

Что касается оснащения, то у Emgrand X7 предусмотрена не одна силовая установка, как мы предполагали, а две альтернативные. С мотором 1.8 мощностью 131 л.с. и механической трансмиссией доступны две младшие комплектации, а с 2-литровым двигателем на 139 л.с. и шестидиапазонной автоматической коробкой передач - три старших, включая топовую "Флагман". Она будет стоить ни много ни мало 1 279 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Geely.

За эти деньги владелец получит круиз-контроль, мультируль, салон из искусственной кожи, электрорегулировку сидений переднего ряда, датчики парковки, камеру заднего вида, люк в крыше с электроприводом. В "Люксе" (за 1 229 900 рублей) появляются передние противотуманные фары, хромированные элементы на подоконной линии и декоративная накладка двигателя.

При этом, стоит отметить, хорошо оснащена и начальная версия кроссовера. В списке ее опций значатся системы контроля давления в шинах, курсовой устойчивости, помощи при движении под уклон и экстренном торможении HBA, удерживания автомобиля при подъеме и электронного предотвращения его опрокидывания, а также разблокировки дверей и блокировки подачи топлива при столкновении. Даже самый доступный Emgrand X7 получил 9-дюймовый монитор мультимедийной системы, климат-контроль, подогрев сидений, кнопку запуска двигателя с бесключевым доступом, зеркала с приводом и подогревом, задний датчик парковки, функцию задержки выключения фар и многое другое.

"Автомобиль стал эффектнее, вместительнее, технологичнее и безопаснее", - утверждают в представительстве бренда. Проверить это можно будет уже 26 и 27 января, когда в дилерской сети Geely пройдут "Дни открытых дверей".

Отметим, что Emgrand X7 в 2018 году существенно проиграл в популярности другому кроссоверу бренда - флагманскому Atlas. По информации тематического портала "Китайские автомобили", первый разошелся тиражом в 343 экземпляра и занял только 17-е место в рейтинге самых продаваемых в России автомобилей из Поднебесной. Atlas оказался шестым с результатом 2 739 единиц. Интересно, как отразится на статистике обновление модели.