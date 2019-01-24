Мадуро закрывает все посольства и консульства в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть все дипломатические представительства Боливарианской республики на территории США. Об этом политик заявил в ходе своего выступления в Верховном суде.

"Я решил закрыть посольство и все венесуэльские консульства в США", - сказал Мадуро, которого цитирует ТАСС. Глава венесуэльского государства подчеркнул, что не собирается покидать свой пост.

Ранее Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на убытие из страны.

Жесткая реакция боливарианского лидера последовала в ответ на действия президента США Дональда Трампа, который признал провозгласившего себя руководителем Венесуэлы Хуана Гуайдо законным главой латиноамериканской страны. Белый дом призвал Мадуро покинуть пост и назвал его "бывшим президентом".

В Москве поддержали Николаса Мадуро, выступив против любого вмешательства извне.