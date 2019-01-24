Новости

Мадуро пообещал не покидать свой пост до 2025 года 00:02
Украинский гость Давоса "отличился", набрав бесплатных шапок 00:00
Николас Мадуро закрывает все диппредставительства Венесуэлы в США 24.01.2019
Фигуристы Бойкова - Козловский: Наша "бронза" - это чудо 24.01.2019
Мадуро закрывает все посольства и консульства в США 24.01.2019
Рябков призвал стороны конфликта в Венесуэле к диалогу 24.01.2019
"Локомотив" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ 24.01.2019
"Монако" временно отстранил Анри от работы с первой командой 24.01.2019
При пожаре в Балашихе погибли два человека 24.01.2019
10 иномарок с пробегом, которые чаще всего покупали в России 24.01.2019
Посол ответил на сообщения о прилете в Венесуэлу самолетов из России 24.01.2019
Песков назвал инициатора телефонного разговора Путина с Мадуро 24.01.2019
Нового президента Renault "назначило" правительство 24.01.2019
США официально запросили проведение СБ ООН по Венесуэле 24.01.2019
Renault: смена руководства не повлияет на АвтоВАЗ 24.01.2019
В Балашихе из-за пожара в новостройке эвакуировали 30 человек 24.01.2019
В декабре цены на бензин у производителей упали на 15,4 процента 24.01.2019
Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике 24.01.2019
Захарова прокомментировала двойные стандарты Макрона 24.01.2019
СМИ: В жилом доме в Балашихе произошел взрыв 24.01.2019
Посол: Совместные предприятия РФ в Венесуэле работают в штатном режиме 24.01.2019
В Китае начали штрафовать уткнувшихся в телефон пешеходов 24.01.2019
Онлайн-оплата пошлины за покупки в интернете возможна со следующей недели 24.01.2019
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Нальчике 24.01.2019
Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково 24.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 23:19
Рубрика: В мире

Мадуро закрывает все посольства и консульства в США

Текст: Александр Ленин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть все дипломатические представительства Боливарианской республики на территории США. Об этом политик заявил в ходе своего выступления в Верховном суде.

"Я решил закрыть посольство и все венесуэльские консульства в США", - сказал Мадуро, которого цитирует ТАСС. Глава венесуэльского государства подчеркнул, что не собирается покидать свой пост.

Посол РФ: Гуайдо пошел на самопровозглашение под давлением извне

Ранее Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на убытие из страны.

Жесткая реакция боливарианского лидера последовала в ответ на действия президента США Дональда Трампа, который признал провозгласившего себя руководителем Венесуэлы Хуана Гуайдо законным главой латиноамериканской страны. Белый дом призвал Мадуро покинуть пост и назвал его "бывшим президентом".

В Москве поддержали Николаса Мадуро, выступив против любого вмешательства извне. 

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали "серебро" на ЧЕ в Минске
Украина оказалась на пороге эпидемии кори
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов