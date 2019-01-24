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24.01.2019 21:41
Рубрика: Культура

Шофер мистера Ширли

Один из главных претендентов на "Оскар", фильм "Зеленая книга" - на киноэкранах
Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга" с ее четырьмя номинациями на Академические премии многие прочат в главные лауреаты "Оскара". У этой надежды есть основания.

Это еще одно напоминание о чуме расизма, еще полвека назад возжигавшего по всей Америке костры. Это еще один урок терпимости к "непохожим". И это еще одна сильная роль Махершалы Али - первого чернокожего мусульманина, получившего в 2017 году "Оскар" за фильм "Лунный свет", тоже повествующий о судьбе жертв во враждебном к "непохожим" обществе.

Фото: LBI Productions
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Хотя сюжет основан на реальной истории, а в финальных титрах мы узнаем, как сложились судьбы прототипов, внимательный зритель заметит, что Фаррелли во многом повторяет своего коллегу Брюса Бересфорда и его фильм тридцатилетней давности "Шофер мисс Дэйзи". Как и старушка Дэйзи, герой "Зеленой книги" Тони Болтун из Бронкса - завзятый расист. За очередной скандал его выгнали из вышибал ночного клуба, он ищет работу и после мучительных колебаний принимает предложение знаменитого пианиста Дона Ширли сопровождать его в концертном турне по южным штатам. Это сулит хороший заработок к Рождеству, но есть одна закавыка: Дон Ширли - чернокожий, к тому же гей, и ему нужен не просто шофер, но и опытный охранник в рискованной поездке по самым расистским уголкам США.

Внимательный зритель заметит и четкий расклад персонажей в драматургии такого фильма: Тони по происхождению итальянец, виолончелист, в его инструментальном трио - русский, знаменитый пианист, тот, кого белые презрительно звали "ниггером" и не пускали даже в туалет для хозяев жизни. То есть фильм заодно напомнит, что в Америке реальных американцев почти нет: ее недаром зовут плавильным котлом народов и наций, и если кто-то там может ворчать "Понаехали тут!", то разве что коренные индейцы, да и те стали героями вестернов, снятых вчерашними итальянцами, немцами или, страшно сказать, евреями.

Урок фильма отвечает вкусам средних и старших поколений, из которых и состоит Американская киноакадемия

Сюжет с переворотом сознания персонажей всегда предсказуем, и это не отнесешь к недостаткам картины: здесь драматизм процесса важнее заранее очевидного результата. Более того, сама очистительная функция такого кино неотрывна от нашего предвкушения финала, который всю перевернутую мебель в доме расставит по своим местам, свершит справедливый суд, и все плохие парни станут хорошими. Это священный принцип как всей практики Голливуда, так и заклейменного у нас соцреализма: кино должно облагораживать общество, и в Америке на этом пути весьма преуспело - из господствующего мировоззрения масс расизм стал явлением позорным, да и геев люди приняли в свою общечеловеческую семью.

Фото: Вольга
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Великого музыканта, которого гостеприимные хозяева не пустят за свой стол, Махершала Али играет и лаконично, и утонченно, и яростно. И, добавлю, очень музыкально - вы ни на миг не заподозрите, что виртуозные пассажи на "Стейнвеях" он выполняет как актер, а не как профессиональный и выдающийся пианист. В нем есть скрытая сила натуры, привыкшей к враждебности окружающего мира, от безвыходности готовой на унизительные компромиссы, но не смирившейся, и эта тайная пружина, конечно, распрямится к финалу. В нем есть, наконец, достоинство, отличающее героя от "нормального общества", где любой способен на спор слопать 26 хот-догов, но мало кто может усомниться в своем праве унижать других. В роли мускулистого Тони - Вигго Мортенсен, чей отец - датчанин, и тоже "понаехал". Тема фильма и ему небезразлична, что чувствуется во всем присутствии актера на экране, в том, как он не боится вызвать огонь на себя, представая в крайне невыгодном свете, и не боится показаться малоубедительным в слишком поспешно написанных сценах "перевоспитания".

Даже если учесть все фабульные стереотипы, считать "Зеленую книгу" сильным претендентом на "Оскар" позволяют его качества, полемичные по отношению к "авторскому кино", но предупредительные к массовому зрителю: рассказ развивается последовательно, без ребусов и кроссвордов; он изложен внятно и способен заинтриговать уже в экспозиции; урок фильма нагляден и отвечает вкусам средних и старших поколений, из которых и состоит Американская киноакадемия. Молодой зритель, даже привлеченный именами Вигго Мортенсена (Арагорна из "Властелина колец") и Питера Фаррелли (того самого, который "Тупой и еще тупее"), скорее всего не досидит до середины: в этом добротном road movie ему не хватит динамичных погонь, а одного выстрела покажется возмутительно мало.

Культура Кино и ТВ Мировое кино "Оскар"-2019
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