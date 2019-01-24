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24.01.2019 14:29
Рубрика: В мире

Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак

Текст: Александр Ленин
Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз стал объектом насмешек пользователей интернета. Украинский лидер не одернул полы пиджака во время совместного фотографирования со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном в ходе визита в Иерусалим. Примечательно, что фото, на котором у Порошенко явный непорядок с одеждой, был размещен на его официальном сайте.  Однако позже снимок был удален.

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком"

Версию "пиджак, заправленный в трусы" предложила блогер и общественный деятель Татьяна Монтян, которая по этому поводу высказалась в своем Telegram-канале. Женщина удивилась, что комичный снимок одобрила президентская пресс-служба и опубликовала на своем сайте.

Ранее Порошенко досталось за фото с деревенскими детьми, которые играли в хоккей. Респектабельный президент в дорогом пальто и начищенных до блеска ботинках действительно выглядел нелепо на фоне ребят, которые вместо клюшек держали в руках палки, но явно были не против заиметь нормальную экипировку.

"Не удержался - очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом", - Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Пост политика в соцсети вызвал массу критических замечаний. 

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