Посол: Совместные предприятия РФ в Венесуэле работают в штатном режиме

Российские предприятия, управление которыми осуществляется совместно с Венесуэлой, работают без сбоев. Об этом рассказал посол РФ в Боливарианской республике Владимир Заемский, которого цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, находящимся на территории Венесуэлы россиянам ничто не угрожает. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что ситуация в стране напряженная, но "до вспышек насилия дело не дошло".

Накануне спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост. В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.