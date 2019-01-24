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24.01.2019 06:16
Рубрика: В мире

Мадуро дал 72 часа американским дипломатам на выезд из страны

Текст: Александр Ленин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал 72 часа американским дипломатам на выезд с территории Боливарианской республики.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Столкнувшись с крайней степенью империалистической наглости, которая стремится навязать нашей Родине марионеточное и рабское правительство, я дал 72 часа всем дипломатическим и консульским сотрудникам США на выезд из страны. Венесуэлу следует уважать", - написал Мадуро в своем Twitter.

Фото: Виталий Невар/ РИА Новости
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Венесуэльский лидер объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. Столь жесткая реакция последовала после заявления президента США Дональда Трампа о признании действующим главой Боливарианской республики руководителя оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо. Хозяин Белого дома пообещал добиться "восстановления демократии" в Венесуэле. По его словам, для достижения этой цели будет задействована вся мощь США.

Оппозиционный политик Хуан Гуаидо накануне объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принес присягу. Он заявил, что собирается "сформировать переходное правительство и провести честные выборы в стране". Примечательно, что некоторые страны мгновенно признали Гуаидо главой Боливарианской республики. Среди них Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп не исключил никаких действий США касательно Венесуэлы

Добавим, что Вашингтон отказался следовать требованиям Николаса Мадуро и пока не собирается отзывать своих дипломатов из Венесуэлы. В США полагают, что у него нет полномочий разрывать дипотношения с американским государством. Госсекретарь Майк Помпео, озвучивая такую позицию, назвал Мадуро "бывшим президентом".

Кризис в Венесуэле в любой момент может принять неуправляемый характер и перерасти в серьезные столкновения. Власти предпринимают все возможное, чтобы не допустить хаоса в стране. На данный момент задержаны более сотни участников акций протеста. По некоторым сведениям, в результате столкновений на улицах погибли около 16 человек.

В мире Южная Америка Венесуэла
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