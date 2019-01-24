Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729

Совместный брифинг министерства обороны и МИД России не заставил США и их союзников поверить в то, что ракета 9М729 соответствует нормам Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, мероприятие полностью контролировалось российской стороной. В этой связи сотрудники американского диппредставительства не пришли, пояснила представитель посольства США в Москве Андреа Калан.

Калан утверждала, что Россия уже испытала ракету 9М729 на дальность более 500 километров и тем самым нарушила положения ДРСМД. США не захотели принять во внимание, что, по данным российских военных, дальность полета ракеты составляет 480 километров. По словам Калан, Вашингтон в письменной форме уведомил Москву о возможности сохранить ДРСМД. Главным условием является уничтожение ракет 9М729.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что выдвинутые США к России на переговорах в Женеве требования уничтожить ракеты 9М729 в контексте ДРСМД абсолютно недопустимы. Делегация США прибыла на мероприятие с требованием односторонних уступок с российской стороны. Такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающие обе стороны развязки и абсолютно неприемлем по своей сути и содержанию.