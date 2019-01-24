Минобороны показало "Искандер" с четырьмя ракетами

В ходе брифинга для иностранных военных атташе представители Министерства обороны РФ продемонстрировали пусковую установку оперативно-тактического комплекса "Искандер", рассчитанную на применение четырех крылатых ракет. В базовом варианте ОТРК "Искандер" оснащен двумя ракетами.

Модифицированный вариант самоходной пусковой установки на 17 сантиметров длиннее обычного "Искандера" и на 48,5 см выше. Транспортно-пусковые контейнеры с крылатыми ракетами размещаются на подъемных направляющих попарно.

Также иностранцам продемонстрировали и сами ракеты - в том числе 9М729 разработки ОКБ "Новатор", из-за которой США грозят выйти из ДРСМД. Ракета на полметра длиннее предыдущей версии 9М728 из-за боевой части повышенного могущества и усовершенствованной системы управления. Обе ракеты унифицированы по большинству агрегатов, двигатель и запас топлива остались неизменными.

- Увеличение размеров привело к росту массы ракеты, в результате максимальная дальность полета 9М729 уменьшилась на 10 километров и составляет 480 км, - рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Представители США и НАТО на брифинг не пришли.