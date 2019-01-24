Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.01.2019,  
11:09
Текст:  Антон Валагин

Минобороны показало "Искандер" с четырьмя ракетами

В ходе брифинга для иностранных военных атташе представители Министерства обороны РФ продемонстрировали пусковую установку оперативно-тактического комплекса "Искандер", рассчитанную на применение четырех крылатых ракет. В базовом варианте ОТРК "Искандер" оснащен двумя ракетами.

Модифицированный вариант самоходной пусковой установки на 17 сантиметров длиннее обычного "Искандера" и на 48,5 см выше. Транспортно-пусковые контейнеры с крылатыми ракетами размещаются на подъемных направляющих попарно.

Фото: Алексей Моисеев/РГ
На вооружение российской армии принят боевой робот "Уран-9"

Также иностранцам продемонстрировали и сами ракеты - в том числе 9М729 разработки ОКБ "Новатор", из-за которой США грозят выйти из ДРСМД. Ракета на полметра длиннее предыдущей версии 9М728 из-за боевой части повышенного могущества и усовершенствованной системы управления. Обе ракеты унифицированы по большинству агрегатов, двигатель и запас топлива остались неизменными. 

- Увеличение размеров привело к росту массы ракеты, в результате максимальная дальность полета 9М729 уменьшилась на 10 километров и составляет 480 км, - рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Представители США и НАТО на брифинг не пришли.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Алексей Моисеев/РГ
На вооружение российской армии принят боевой робот "Уран-9" 09:40
"Шилка" с необычным вооружением замечена в Ираке 23.01.2019
Модернизация танка Challenger 2 сделает его опасным противником 23.01.2019
ракеты
Крылатые ракеты и "умные" бомбы: чем Израиль наносит удары по Сирии 11:55
Израиль испытал новую систему ПРО "Хец-3" 23.01.2019
искандер
Опытный образец новейшего российского ракетного тягача попал на видео 15.01.2019
Ракетные комплексы "Искандер-М" отправили на учения в Киргизию 19.09.2018