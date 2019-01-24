При пожаре в Балашихе погибли два человека

Без жертв при пожаре в жилом доме в подмосковной Балашихе все-таки не обошлось.

"В результате происшествия погибли 2 человека, других пострадавших на данный момент не обнаружено. На месте работают 7 бригад скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф", - сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Московской области.

Напомним, в микрорайоне Янтарный загорелась квартира в многоэтажке. По данным областного главка МЧС, на момент прибытия первого отряда спасателей, горение было открытым. Но повышенный номер пожару не присваивался.

СМИ написали о возможном взрыве газа в этой квартире. Однако, как заявили в МЧС, дом №20 по улице Кольцевой, где произошел пожар, не газифицирован - в нем электрические плиты.