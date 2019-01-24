Новости

Все школы Кемерова закрываются на карантин с 25 января 14:55
Google заявил Госдуме, что на своих картах признает Крым российской территорией 14:50
СК начал проверку по факту отравления 12 школьников в Уфе 14:44
В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд 14:35
Магазины для туристов в Вене будут работать по воскресеньям 14:32
В Новосибирске посетитель больницы проломил доктором стену 14:32
Житель Башкирии подорвался на снаряде на бывшем военном арсенале 14:30
Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак 14:29
Школьников Кургана научат обращаться со стрелковым оружием 14:24
Лукашенко назвал приоритеты в работе с Новосибирской областью 14:10
Ford Ranger для Европы сменил моторы 14:06
Милонов предложил возродить институт благородных девиц 14:05
Владимир Путин не приедет на Мюнхенскую конференцию 14:03
Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в массовом растлении подростков 14:00
В Башкирии мать и двое детей погибли при пожаре 13:51
Власти Югры проследят за ситуацией с обысками в мэрии Нефтеюганска 13:48
Краснодарка передала несколько тысяч книг колониям УФСИН 13:33
Путин проведет совещание с Памфиловой 13:26
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 13:26
"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в 1/4 финала Еврокубка 13:24
Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника" 13:24
В Копейске проверят обстоятельства смерти 9-летней пациентки 13:22
Бразилия не поддержит военную интервенцию в Венесуэле 13:16
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729 13:16
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 14:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

СК начал проверку по факту отравления 12 школьников в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В управлении СКР по Башкирии сообщили о начале доследственной проверки в связи с отравлением 12 детей, приехавших в Уфу для участия в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в ведомстве.

В Воронеже 19 человек отравились шаурмой

В официальном сообщении говорится, что дети попали в больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление. Первоначально были госпитализированы трое подростков. После их число увеличилось до 12. Кроме того в больнице с тем же диагнозом находится один взрослый.

Сейчас следователи досматривают гостиницу, опрашивают ее работников, школьников и педагогов, которые их сопровождают, чтобы установить причину массового отравления.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Володин: Google нарушает Конституцию РФ, не показывая на картах Крым российским
Появилось видео перехвата шведского самолета над Балтийским морем
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег