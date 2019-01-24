СК начал проверку по факту отравления 12 школьников в Уфе

В управлении СКР по Башкирии сообщили о начале доследственной проверки в связи с отравлением 12 детей, приехавших в Уфу для участия в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в ведомстве.

В официальном сообщении говорится, что дети попали в больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление. Первоначально были госпитализированы трое подростков. После их число увеличилось до 12. Кроме того в больнице с тем же диагнозом находится один взрослый.

Сейчас следователи досматривают гостиницу, опрашивают ее работников, школьников и педагогов, которые их сопровождают, чтобы установить причину массового отравления.