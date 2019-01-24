В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов

В шахтерском городе Сибай ищут дополнительные способы решения экологической проблемы, связанной с тлеющей рудой в карьере и смогом, из-за которого людям тяжело дышать. На карьере решили установить вентиляционные системы для разгона смога в период безветрия.

Как уточнил на оперативном совещании в мэрии замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов, монтаж и установку стационарной вентиляционной системы на поверхности северного борта карьера завершат в течение дня, а затем запустят. Кроме того, будет работать мобильная вентиляционная установка на базе железнодорожной платформы.

Также на совещании развеяли слухи о предстоящих взрывах на карьере.

- Ничего взрывать не будут, - заявили мэр Сибая Рустем Афзалов и представитель Сибайского филиала Учалинского ГОКа.

Напомним, что жители Сибая страдают от загазованности еще с ноября прошлого года. Причиной недомогания людей стали выбросы диоксида серы, связанные с эндогенными окислительными процессами на заброшенном карьере. Для решения проблемы эксперты предложили частично подтопить карьер, и сейчас разрабатывается соответствующий проект работ.