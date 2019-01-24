Лукашенко назвал приоритеты в работе с Новосибирской областью

Одним из наиболее перспективных экономических партнеров для Беларуси в Сибири руководитель РБ считает Новосибирскую область. Свою позицию он изложил на встрече с губернатором этого российского региона Андреем Травниковым, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Разговор начался, как это нередко случается в политической атмосфере, с обсуждения благоприятной погоды. "Белорусы сразу почувствовали, что приехали не чужие нам люди из Сибири. Погода нормализовалась. Стала ближе к сибирской. Это для нас большая польза", - с оптимизмом отметил президент.

Он подчеркнул, что в основе двустороннего взаимодействия лежат давние дружеские и родственные отношения между людьми, а также высокий уровень плодотворного сотрудничества. В сибирской краю проживают более пяти тысяч белорусов, и многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал эти места.

Лукашенко подчеркнул, что Новосибирск известен как научная столица России. В последние годы это один из ключевых поставщиков оборудования и для возводимой Белорусской АЭС. "Благодаря этому проекту сформированы новые технологические цепочки между предприятиями нашей страны и вашего региона", - констатировал президент.

Он выразил благодарность россиянам, прежде всего, за то, что они "научили строить подобные объекты". Взаимодействие в научной сфере белорусский руководитель назвал большой перспективой. В ближайшее время будет изучен вопрос о том, как академия наук Беларуси сотрудничает со своими коллегами в Сибирском отделение РАН. По словам президента, существует готовность пойти и на создание совместных производств, поделиться опробованными технологиями и выпускать продукцию, востребованную на рынках не только Союзного государства, но и третьих стран.

Беларусь, по мнению лидера страны, обладает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить потребности сибиряков в современной грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике, товарах легкой и пищевой промышленности. В числе направлений дальнейшего сотрудничества он упомянул совместное предприятие по модернизации трамваев "БКМ-Сибирь", созданное при участии "Белкоммунмаша", где возможна организация и сборки троллейбусов.

Есть перспективы работы и в авиационной сфере, полагает Лукашенко. Кроме того, Беларусь готова плотно подключиться и к программе развития сельского хозяйства в сибирской области, как это было сделано с участием белорусов на Сахалине. Предложено реализовать по белорусским проектам и строительство агрогородков, объектов социальной инфраструктуры в сельской местности.

Отметив, что в РФ ведется строительство Восточного обхода Новосибирска и Юго-Западного транзита, белорусский руководитель дал понять, что Минск готов "подключиться и к этим проектам". На встрече было предложено использовать могилевское лифтовое оборудование при возведении и ремонте многоэтажных жилых домов. "Словом, мы открыты не только для диалога, но и совместной работы. Беларусь как была вашим родным домом, так она и останется. Мы полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать. Если необходима площадка для работы на западе с вашими товарами, считайте, что это ваша земля: приезжайте и стройте, развивайте свой интерес. Мы всегда вам поможем", - заверил белорусский президент.

В свою очередь Андрей Травников заявил, что поездка делегации в Беларусь "оказалась очень насыщенной и продуктивной". Сибиряки посетили не только Минск, но и регионы страны, побывав на крупных предприятиях, социальных и культурных объектах и ознакомившись с местными достопримечательностями. Руководство российского региона посетило Витебск, Гомель, Могилев, Бобруйск. Заехали они и на родину белорусского президента.

Стоит отметить, что по данным статистики, в январе-ноябре прошедшего года товарооборот Беларуси с Новосибирской областью составил $264,3 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 51%. Основу экспорта составили поставки тракторов и тягачей, грузовых автомобилей, металлоконструкций, электрических трансформаторов и других изделий. Из Сибири в Беларусь поставлялись нефтепродукты, оборудование для строительства БелАЭС, двигатели и генераторы электрические, путевое и сигнальное оборудование, семена рапса.

В белорусской столице состоялось IV заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области, по итогам которого стороны подписали несколько соглашений и договоров о развитии сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, науки и образования. "Мы здесь почувствовали не только родную погоду, но и радушный прием, желание продолжать работу", - заявил губернатор российского региона.