Горящий в Черном море танкер начал дрейфовать к берегам Кубани

Одно из горящих в Черном море судов вновь начало медленно дрейфовать в сторону берега Краснодарского края. Об этом "РГ" сегодня сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

- У судна "Канди" оторвался последний швартовый конец, и борт с минимальной скоростью дрейфует к берегу. Сейчас в поселок Тамань пребывают аварийно-спасательные службы, туда же подходит буксир "Меркурий", чтобы снова зафиксировать танкер, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди" произошел 21 января в нейтральных водах в 15 милях к югу от мыса Такиль в нейтральных водах в Черном море. Спасти удалось 12 человек (по официальным данным на этот час), десять погибли, а судьба еще десяти моряков пока не известна