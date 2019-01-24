Адвокат угонщика самолета Сургут-Москва обжаловал его арест

Адвокат угонщика самолета Сургут-Москва обжаловал решение суда о заключении его подзащитного под стражу. Именно такую меру пресечения назначили вчера фигуранту громкого дела.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Евгения Жердева, апелляцию подали сегодня утром. Предполагается, что решение о проведении заседания примут не раньше, чем через неделю. Свою позицию он объяснил тем, что нет никаких оснований полагать, что его подзащитный скроется от следствия или будет оказывать давление на свидетелей.

Напомним, 41-летний житель поселка Угут Павел Шаповалов во вторник днем пытался угнать самолет. Он угрозами хотел заставить экипаж изменить курс на Афганистан. Командир авиалайнера принял решение садиться в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там злоумышленника задержали сотрудники спецслужб. Оружия при нем не оказалось, в его крови экспертиза не обнаружила наркотиков и алкоголя.

Шаповалову было предъявлено обвинение по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ. Свою вину он не признал, как и не смог назвать причины, по которым решил угнать лайнер.

Кстати

После попытки угона самолета в аэропорту Сургута была проведена внутренняя проверка служб безопасности. На данный момент он продолжает функционировать в обычном режиме. Какого-либо ужесточения контроля над пассажирами на аэровокзале не будет.