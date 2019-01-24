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24.01.2019 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокат угонщика самолета Сургут-Москва обжаловал его арест

Текст: Мария Гафурова

Адвокат угонщика самолета Сургут-Москва обжаловал решение суда о заключении его подзащитного под стражу. Именно такую меру пресечения назначили вчера фигуранту громкого дела.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Евгения Жердева, апелляцию подали сегодня утром. Предполагается, что решение о проведении заседания примут не раньше, чем через неделю. Свою позицию он объяснил тем, что нет никаких оснований полагать, что его подзащитный скроется от следствия или будет оказывать давление на свидетелей.

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Напомним, 41-летний житель поселка Угут Павел Шаповалов во вторник днем пытался угнать самолет. Он угрозами хотел заставить экипаж изменить курс на Афганистан. Командир авиалайнера принял решение садиться в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там злоумышленника задержали сотрудники спецслужб. Оружия при нем не оказалось, в его крови экспертиза не обнаружила наркотиков и алкоголя.

Шаповалову было предъявлено обвинение по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ. Свою вину он не признал, как и не смог назвать причины, по которым решил угнать лайнер.

Кстати

После попытки угона самолета в аэропорту Сургута была проведена внутренняя проверка служб безопасности. На данный момент он продолжает функционировать в обычном режиме. Какого-либо ужесточения контроля над пассажирами на аэровокзале не будет.

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