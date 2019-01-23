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23.01.2019 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца

Текст: Екатерина Призова

Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца. Суд в Ханты-Мансийске удовлетворил сегодня ходатайство следствия, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Подсудимый вину в совершении преступления не признал, причины захвата воздушного судна также пояснить не смог", - цитирует "Интерфакс" судью.

Фото: RT/youtube.com
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41-летнему житель Югры Павел Шаповалов является фигурантом уголовного дела которое было заведено по пункту "в" часть 2 статьи 211 УК РФ. Во время перелета из Сургута в Москву мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. При этом он угрожал, что у него при себе имеется оружие. "Плохо будем всем" - это его слова", - рассказала позднее старший бортпроводник рейса.

Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске - якобы для дозаправки. Там захваченный борт встретили спецслужбы.

Злоумышленник сопротивления силовикам не оказал. Его заковали в наручники и вывели из самолета.

"В крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. Учитывая неадекватность его поведения ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила сегодня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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