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23.01.2019 10:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замкнутый, но безобидный: Соседи рассказали о характере угонщика Boeing

Текст: Елена Мационг

Мужчину, захватившего самолет Сургут-Москва, в селе Угут, где мужчина живет с матерью-пенсионеркой, характеризуют как человека замкнутого, необщительного, но в целом безобидного.

- Друзей у него не было, он почти ни с кем не общался, - рассказал "РГ" заместитель главы сельского поселения Сергей Мочалов. - Но зла никому не сделал. Каких-то радикальных экстремистских взглядов никогда не высказывал. Не работал вот только, жил на пенсию матери. Несколько лет назад трудился в местном заповеднике, но потом уволился. При желании работу у нас найти не сложно, здесь нефтяные месторождения и большинство мужчин работают на "вышках", но вот он с работой все тянул, откладывал.

Фото: RT/youtube.com
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Как рассказывают в местной администрации, с женой мужчина давно развелся, есть дети. Его мама в селе на хорошем счету, почти всю жизнь проработала в местной больнице, сейчас на пенсии. Известно, что угонщик выпить любил, но не больше других мужчин в селе.

Угут находится в сотне километрах от Сургута и трехстах километрах от Ханты-Мансийска. Село небольшое, чуть больше двух тысяч жителей, и почти все друг друга знают. Сейчас жители продолжают горячо обсуждать, как такое могло случиться. Никто не ожидал, что Шаповалов на такое решится.

- Да, он был осужден шесть лет назад, преступление не такое значительное - порча имущества. Но чтобы самолет захватить? Все были от этого в шоке и вчера весь вечер следили за новостями, - говорит зам лавы Угута.

Напомним, во вторник самолет "Аэрофлота" Boeing 737, следовавший рейсом Сургут-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, как предполагается, в Афганистан. Его задержали, следователи предъявили ему обвинение по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Попытка угона самолета Сургут-Москва
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