СК выложил видео допроса. Угонщик не вспомнил, почему хотел в Афганистан

Следственный комитет России опубликовал видео о ходе допроса задержанного во вторник мужчины, который пытался прорваться в кабину Boeing 737, следовавшего рейсом "Сургут-Москва".

Видеозапись опубликована на сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Следователи именно этого управления возбудили и расследуют в отношении задержанного уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Подследственному по ней грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, 22 января 2019 года находившийся в состоянии опьянения пассажир рейса "Сургут-Москва", угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Ранее сообщалось, что экипаж обманул злоумышленника. Ему сказали, что долететь до Афганистана самолету не хватит топлива, поэтому необходима дозаправка. Дебошир требовал самолет отправить именно в Афганистан. На опубликованной видеозаписи следователь спрашивает задержанного, почему тот выбрал именно эту страну. Мужчина отвечает, что не знает, так как ему там делать нечего.

Отмечается, что следователи осмотрели воздушное судно, изъяли биологические образцы, которые направлены на исследование. В СК обратили внимание на то, что ни у подозреваемого, ни на воздушном судне взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. Это означает, что преступник не был вооружен.

"Кроме того, следователи допросили всех взрослых авиапассажиров этого рейса, а также членов экипажа, изъяли записи камер видеонаблюдения. В настоящее время по месту жительства мужчины проводится обыск, ведутся допросы его родственников и соседей", - рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемый пока задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Но уже в среду следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Во вторник вечером также стало известно, за что ранее был осужден задержанный мужчина. В СК сообщали, что у него имеется одна судимость по статье о порче имущества. Как выяснилось, дело было возбуждено за то, что мужчина побил окна в частном доме.

Уже известно, что задержанным является 41-летний Павел Шаповалов - уроженец Цимлянского района Ростовской области, в последние годы проживал в Сургуте.

Ранее "Российская газета" рассказала о попытке захвата воздушного судна. Самолет был экстренно посажен в Ханты-Мансийске. Там спецназовцы, переодетые работниками аэропорта, обезвредили преступника. Никто из 69 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.