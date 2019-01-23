СК выложил видео допроса. Угонщик не вспомнил, почему хотел в Афганистан

Новости

Четверо мужчин готовили атаку на мусульманский поселок в США 01:33
Перевозивший зерно поезд сошел с рельсов в Канаде 01:15
Террористы атаковали сирийские войска в Идлибе 00:52
Пушков указал Ягланду на истинных виновников кризиса в Совете Европы 22.01.2019
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова 22.01.2019
Минздрав Крыма оценил состояние моряков сгоревших танкеров 22.01.2019
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира 22.01.2019
В Москве автохам напал на "скорую помощь" 22.01.2019
Президент федерации борьбы Грузии задержан за избиение спортсмена 22.01.2019
Подозреваемый в захвате самолета Сургут-Москва официально задержан 22.01.2019
Сервис Downdetector зафиксировал сбой в работе WhatsApp 22.01.2019
В Великом Новгороде археологи нашли 21 средневековую печать 22.01.2019
В Кремле заявили о неизменности позиций России и Японии 22.01.2019
Минкомсвязь реформирует универсальные услуги 22.01.2019
В Москве арестовали полицейского по подозрению в мошенничестве с жильем 22.01.2019
В Твери задержан участник жестокого избиения подростков 22.01.2019
Верховный суд США одобрил запрет на службу в армии трансгендеров 22.01.2019
В Косово отказались отменять пошлины на продукцию из Сербии и БиГ 22.01.2019
В Сети обнародовано видео создания автомобилей Aurus 22.01.2019
В Ленобласти произошел крупный пожар на пилораме 22.01.2019
ABBA снова перенесла выпуск новых песен и виртуальный мировой тур 22.01.2019
Косачев объяснил суть нового соглашения о сотрудничестве ФРГ и Франции 22.01.2019
Усэйн Болт завершил карьеру футболиста 22.01.2019
Курировавший российское направление дипломат уходит из Госдепа США 22.01.2019
На МКАД столкнулись пять автомобилей 22.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 00:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК выложил видео допроса. Угонщик не вспомнил, почему хотел в Афганистан

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России опубликовал видео о ходе допроса задержанного во вторник мужчины, который пытался прорваться в кабину Boeing 737, следовавшего рейсом "Сургут-Москва".

Видеозапись опубликована на сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Следователи именно этого управления возбудили и расследуют в отношении задержанного уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Подследственному по ней грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Эксперты рассказали, как вести себя при ЧП в самолете

По данным следствия, 22 января 2019 года находившийся в состоянии опьянения пассажир рейса "Сургут-Москва", угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Ранее сообщалось, что экипаж обманул злоумышленника. Ему сказали, что долететь до Афганистана самолету не хватит топлива, поэтому необходима дозаправка. Дебошир требовал самолет отправить именно в Афганистан. На опубликованной видеозаписи следователь спрашивает задержанного, почему тот выбрал именно эту страну. Мужчина отвечает, что не знает, так как ему там делать нечего.

Отмечается, что следователи осмотрели воздушное судно, изъяли биологические образцы, которые направлены на исследование. В СК обратили внимание на то, что ни у подозреваемого, ни на воздушном судне взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. Это означает, что преступник не был вооружен.

"Кроме того, следователи допросили всех взрослых авиапассажиров этого рейса, а также членов экипажа, изъяли записи камер видеонаблюдения. В настоящее время по месту жительства мужчины проводится обыск, ведутся допросы его родственников и соседей", - рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемый пока задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Но уже в среду следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

НАК оценил действия пилота захваченного самолета Сургут - Москва

Во вторник вечером также стало известно, за что ранее был осужден задержанный мужчина. В СК сообщали, что у него имеется одна судимость по статье о порче имущества. Как выяснилось, дело было возбуждено за то, что мужчина побил окна в частном доме.

Уже известно, что задержанным является 41-летний Павел Шаповалов - уроженец Цимлянского района Ростовской области, в последние годы проживал в Сургуте.

Ранее "Российская газета" рассказала о попытке захвата воздушного судна. Самолет был экстренно посажен в Ханты-Мансийске. Там спецназовцы, переодетые работниками аэропорта, обезвредили преступника. Никто из 69 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск Попытка угона самолета Сургут-Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии
Исполком ВАДА оставил в силе соответствие РУСАДА кодексу организации
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины