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24.01.2019 09:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выжившей в Уральских горах туристке ампутировали ступни

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге прооперировали девушку, которая отбилась от тургруппы и несколько суток провела на морозе в горах. "Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пациентка находится на аппарате ИВЛ", - рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ 40 Дмитрий Шуварин, который оперировало  пациентку с комбустиологами и реаниматологами.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Одна из пропавших на Урале туристок погибла

Напомним, двух пропавших молодых женщин искали с 19 января, когда из-за метели они сбились с курса и отстали от своих товарищей. Туристки дважды выходили на связь со спасателями, их искали десятки людей не земле и с воздуха. Днем 22 января спасателям удалось их обнаружить, но, к сожалению, к этому одна из пропавших от холода уже скончалась. Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь ее подруги.

"Операция прошла успешно, но состояние пациентки остается крайне тяжелым, - говорит доктор Шуварин. - Прогнозы делать пока рано. Ее состояние обусловлено длительной гипотермией, наблюдается полиорганнная недостаточность (стресс-реакция организма после травмы, при которой органы начинают отказывать - ред.)".

Основную причину интоксикации организма - обмороженные конечности - врачи устранили. Но как организм справится с последствиями длительной гипотермии, специалисты пока сказать не берутся.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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