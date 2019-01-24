Тест-драйв Audi RS7: доктор Джекилл и мистер Хайд автопрома

Обычно судьба людей, открывших нечто, обогнавшее свое время, драматична. Ученых и инженеров клеймят шарлатанами или городскими сумасшедшими, а их изобретения - осмеивают. В редких трагичных случаях - творение запрещают, а создателя предают анафеме. Audi RS7 повезло - она появилась в 2013 году, а версия Perfomance - в 2014-м, соответствуя канонам 2019-го, до которого тогда было еще 5 лет. Однако ее ждал оглушительный успех. Как живут ее создатели и все ли у них хорошо, не уточнял, но смею предположить, что общественное порицание их вряд ли постигло.

Только вдумайтесь - этот суперкар представили 16 января 2013 года. Тогда наша жизнь была радикально другой. В тот день доллар стоил 30 рублей 26 копеек. К Олимпиаде в Сочи только готовились. Самым крутым смартфоном был iPhone 5, который даже не поддерживал 4G. Telegram не был запрещен, поскольку его попросту не существовало, а Audi уже показали миру авто, которое, согласно паспортным данным, разменивает первые 100 км/ч за 3,7 секунды.

Как сегодня живется суперкару, который вроде бы и устарел, ведь появилось второе поколение спортбэка A7, но де-факто остается спортивным флагманом Audi? Раскладываем по полочкам впечатления от уходящей эпохи.

Техника

Под капотом RS7 стоит ныне уже привычный по всем "заряженным" авто концерна Volkswagen Group четырехлитровый V8 с двумя турбинами.

Его можно узреть и на Porsche Panamera, и на Cayenne, и на Bentley Bentayga V8, и на Lamborghini Urus, и на флагманском седане A8 в богатых комплектациях. В случае с RS7 Perfomance могучий V8 выдает 605 л. с. и 700 Нм крутящего момента.

Привод - постоянный полный quattro. Трансмиссия - 8-ступенчатый "автомат" ZF.

Объясняет ли это все ту магию, что творит RS7 на дороге? Конечно, но лишь отчасти.

Экстерьер

Фирменное умение дизайнеров Audi создавать вневременные авто не обошло стороной и RS7 ушедшей генерации. Машина по-прежнему выглядит актуально, а отставание буквально на пять минут от острия прогресса чувствуется разве что в отсутствии оптики последнего поколения, умеющей устраивать световое шоу, приветствуя и прощаясь с вами.

Утонченный изогнутый силуэт все так же грациозен, хищный прищур передних фар предупреждает, что с RS7 лучше не шутить, ощерившиеся воздухозаборники и "жабры" с фасовочной структурой добавляют агрессии (хотя куда уж больше), а корма спортбэка первого поколения мне и вовсе нравится больше, чем у новинки!

Особый шик - матовая заводская краска. Да еще в цвете грозового неба. +10 к эффекту устрашения. Раньше, чтобы добиться такого вида авто, владельцам приходилось прибегать к оклейке его пленкой, теперь все стало значительно проще.

Боковые зеркала RS7 отделаны карбоном, равно как и "губы" переднего и заднего бамперов. Также к знакам отличия RS-серии можно отнести гигантские эллиптические фальш-патрубки выхлопной системы, внутри которых скрывается "четырехстволка".

Также заряженный спортбэк может похвастать выезжающим антикрылом.

Интерьер

Если по ездовым качествам и характеристикам ядерная RS7 даст прикурить многим новичкам, которым и года от роду нет, то интерьер спортбэка можно обозревать с любопытством и ностальгией.

Салон RS7 - высшая точка развития ушедшей кнопочной эры. Здесь потрясающая эргономика и удобство взаимодействия со всеми элементами, элегантное их расположение. Да и дисплей, разумеется, в наличии, причем выполненный в фирменном стиле Audi прошлых лет - с механизмом, позволяющим убирать его в недра консоли. Сейчас такой остался только в Q7, а жаль. Решение было самобытным и удобным.

И, черт возьми, еще полтора года назад, до появления новых генераций Audi A6, A7, A8 этот интерьер выглядел идущим в ногу со временем.

Но потом немцы представили двухэкранную центральную консоль с полным отказом от физических кнопок, и для салонов прошлого поколения этот момент стал коллапсом. Никогда еще разница в интерьерах от генерации к генерации не была так велика.

При этом напрямую сравнивать салоны ушедшей и новой А7 не совсем корректно. Интерьер первого поколения - кульминация кнопочной эпохи. Салон второй генерации - предисловие к цифровой. Он еще не так интуитивен и понятен в обращении, но за ним будущее.

А дню вчерашнему давайте скажем спасибо за то, что он был таким классным.

На ходу

Хочется выразить мастерам Audi отдельную благодарность за то, что не лишили RS7 голоса, как это произошло с RS5 нового поколения. В спортивном режиме, с открытыми заслонками старшая "эр-эска" оглашает окрестности басовитым, но вместе с тем мелодичным баритоном. Определение "рык" не подходит этому выхлопу, ведь рык подразумевает превалирование звериного, беснующегося, неконтролируемого начала, а Audi удалось вписать в звук 605-сильного монстра интеллигентность! Как? А есть ли разница? Вышло круто. RS7 звучит вкрадчиво, вместе с тем предельно четко давая понять, с кем вы имеете дело.

Нажатие педали газа "в пол" размазывает по сиденью (благо, "ковш" очень цепкий и не дает молекулам моего тела принять участие в броуновском движении и разлететься по салону), а пара стартов с использованием launch-control в день способна заменить полноценный сеанс утренней зарядки.

Ускорение RS7 - пушечное, ядерное, моментальное, мгновенное, молниеносное. Не поддающееся описанию. Такое ощущение, что этот V8 - генератор бесконечной энергии, и двухтонный пятиметровый спортбэк, охочий до раздачи подзатыльников подголовником, с одинаковым энтузиазмом отвешивает тумаки, нажми вы на акселератор на скорости 0 км/ч, 60 или 120. Тяга мотора не ослабевает вплоть до самых неприличных значений на спидометре.

Рулится RS7, разумеется, остро и прогнозируемо, однако, памятуя о купе RS5, которое не так давно побывало на тест-драйве в "РГ", надо отметить, что, управляя флагманом, не чувствуешь той невероятной легкости и пьянящего ощущения безнаказанности, возникающего за рулем машины, которая готова простить любой, самый безрассудный маневр, и выправить самый грубый промах водителя.

RS7 не таков. В виражах нельзя не заметить тяжесть двухтонного спортбэка, а также чувствуется некоторая недостаточная поворачиваемость (плата за тяжелый V8), особенно по сравнению с юркой и вертлявой RS5.

Эта часть рассказа о ходовых качествах флагманского "заряженного" авто была, вероятно, предсказуемой. Собственно, как еще может разгоняться машина мощностью 605 "лошадей", кроме как умопомрачительно быстро? Какой может быть управляемость представителя бренда, раз за разом предъявляющего нам "золотое сечение" рулежки? С "боевым" режимом все понятно.

Поразительно другое: насколько пригодным к повседневной эксплуатации оказался RS7!

Все настройки - в положение "комфорт", и акула, стоящая на вершине автомобильной пищевой цепочки, превращается в обычную, тихую, спокойную, в меру вальяжную Audi. Шумоизоляция выше всяких похвал, несмотря на безрамочные двери, а выхлоп с закрытием заслонок усмиряет эмоции и ведет себя в высшей степени корректно.

Отклик на педаль газа - с легким, ненавязчивым и породистым запаздыванием.

А подвеска, в спорт-режиме бывшая зубодробительно жесткой, становится толерантной к превратностям российских дорог и прилежно отрабатывает даже "лежачие полицейские".

Прибавьте к этому тот факт, что длина RS7 - более пяти метров, а это позволяет устроиться сзади вольготно, и получите отличный, без всяких скидок, семейный / деловой автомобиль, одинаково подходящий и для поездок с детьми, и в гипермаркет за продуктами (объем багажника - 535 литров), и на встречу, и, естественно, для того, чтобы удовлетворить потребности любителя скорости, живущего внутри каждого из нас.

Итоги

Разумеется, вариативность настроек всего, чего угодно, в автопроме не нова. Но такую шедевральную двуликость, столь филигранное совмещение спортивного и комфортного начал без всякого ущерба каждому из них я встречаю впервые.

Audi RS7 - эдакий доктор Джекилл и мистер Хайд от автомобилестроения, с которым есть лишь одна проблема - этот автомобиль уходит, передавая эстафету в неизвестность. RS-версия новой A7 пока не представлена и, учитывая, насколько предшественник был крут, лучшее, что может сделать Audi в этом случае - не навредить.