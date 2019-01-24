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24.01.2019 17:40
Рубрика: В мире

В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме, комментируя ситуацию в Венесуэле, призвали остановить США, используя для этого площадку ООН.

- США на международной арене продолжают играть роль крестного отца: применяют те же методы, что использовали герои знаменитого романа Марио Пьюзо, - прокомментировал "РГ" ситуацию первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Не приняли их предложения по защите так называемых их национальных интересов - США вооружаются "оружием" в виде "цветной революции", продолжил он.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Заявление МИД России в связи с событиями в Венесуэле

- Если не получается, переходят на военные способы, физически уничтожают и меняют власть. Эти сценарии мы видели в Ираке, Ливии, теперь его хотят применить в Венесуэле, - отметил политик.

Единственная возможность остановить США - поднять этот вопрос на площадке ООН, призвал парламентарий.

- Но для этого необходимо провести реанимацию самой Организации Объединенных Наций. Как это будет происходить, должно думать сейчас все мировое сообщество, - заявил Шхагошев.

Напомним, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо, которого Верховный суд Венесуэлы 21 января отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи, провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама. Штаты и их союзники потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции.

МИД РФ увидел в бесцеремонных действиях Вашингтона в Венесуэле "новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права". В Москве заявили, что налицо стремление реализовать в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств.

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