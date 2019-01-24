В Kia и Hyundai нашли опасный изъян

Американский Институт страхования безопасности дорожного движения (IIHS) выяснил, какие модели корейских автомобилей имеют наиболее высокий риск возгорания.

Как уточнили эксперты, самыми опасными оказались Kia Optima и Hyundai Sonata, выпущенные в 2011-2013 годов, Kia Sorento 2011-2015 годов, Hyundai Santa Fe 2012 года, а также Hyundai Santa Fe Sport 2013-2014 годов.

При этом максимальный риск возгорания зафиксирован у моделей с двухлитровым турбомотором: на 10 000 застрахованных автомобилей было зафиксировано 4,2 инцидента. Чем старше автомобиль, тем больше шансов возникновения ЧП.

Ранее жалобы на внезапное самовозгорание и запах дыма начали поступать от владельцев автомобилей Hyundai и Kia, оснащенных двигателями семейства Theta II. После этого Центр борьбы за безопасность автомобилей (CAS) обратился в корейские компании с требованием отозвать свыше 2 000 000 Kia Sorento, Kia Optima, Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata 2011-2014 годов выпуска. Причину инцидентов так и не выяснили.

Ранее, напомним, эксперты назвали марки автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы.