100 автомобилей получили электронные паспорта транспортных средств

В России уже оформлены 100 электронных паспортов на транспортные средства. Все они успешно поставлены на учет в Госавтоинспекции.

Среди первых транспортных средств с ЭПТС не только массово производимые легковые и грузовые автомобили, но и нестандартные, специализированные транспортные средства. А именно бронированный инкассаторский автомобиль, изотермические полуприцепы с подъёмной крышей для перевозки опасных грузов, трехосный прицеп-цистерна для перевозки темных нефтепродуктов, прицепы-платформы с компрессорными и электростанциями и другие.

Одним из первых среди автопроизводителей электронный паспорт оформило предприятие Mazda Sollers на автомобили, выпущенные во Владивостоке. В декабре с непосредственным участием таможенных органов был оформлен такой документ и на первый импортированный, а не произведенный в России, автомобиль - Porsche Cayenne.

Проведение регистрационных действий на основании электронного паспорта - это часть стратегии постепенного перехода от бумажных ПТС к электронным. В ходе оформления первых ЭПТС администратор системы электронных паспортов решает задачи по выявлению ранее неочевидных моментов, связанных с цифровизацией в процессе производства транспортных средств, их выпуска в обращение и дальнейшей эксплуатации. Это требуется, чтобы сделать прослеживаемость информации по автомобилям более прозрачной в интересах автовладельцев и других участников рынка.

В частности, в настоящее время отрабатываются детали наполнения электронного паспорта максимально полной информацией, в том числе сведениями от таможенных органов, данными по обременениям от лизинговых и кредитных организаций, указаниями о предназначении транспортного средства для перевозки опасных грузов и др.

Все возникающие вопросы должны быть урегулированы в рамках переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года. По окончании переходного периода бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.