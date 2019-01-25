Часы Судного дня продолжили показывать две минуты до конца света

Стрелки символических часов Судного дня, которые демонстрируют оценку международной напряженности и угрозы ядерного конфликта в мире, не сдвинулись с 2018 года. Такое решение было принято учеными после анализа новых рисков.

Между тем стрелки не были и отодвинуты назад. Ученые объяснили это использованием информационных войн для подрыва демократии, а также усилением риска от ядерных, климатических и прочих угроз, отмечает журнал Bulletin of Atomic Scientists.

В настоящее время часы показывают 23:58. Полночь на них символизирует наступление ядерного катаклизма. За все время существования символического барометра стрелки на нем меняли свое положение 23 раза. Еще в 2017 году они показывали на 30 секунд меньше, чем сейчас.

Стрелки часов находились так же близе к катастрофе в 1953 году, когда СССР и США с разницей в несколько месяцев провели первые испытания наиболее разрушительного оружия в истории человечества - термоядерных бомб. А в 1991-м стрелки на часах отодвинули аж на 17 минут. Это стало реакцией на завершение периода "холодной войны", падение Берлинской стены и реальное сокращение ядерных вооружений.

Запустить такие часы как способ показать опасную близость человечества к ядерному коллапсу было решено еще в 1947 году, а сама идея принадлежала американским ученым - создателям первой атомной бомбы. Каждый год, анализируя произошедшие и назревающие события, поступки политиков и общемировые тенденции в этой сфере, эксперты оценивают - отодвинулся мир от пропасти или вновь приблизился к роковому пределу.