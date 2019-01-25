Канцлер Австрии заявил о готовности ЕС перенести дату Brexit

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что ЕС готов перенести дату выхода Британии из союзного соглашения, если это позволит избежать жесткого Brexit. Однако, по его словам, Лондон должен хотеть того же.

"Я очень надеюсь на большинство в британском парламенте если не за "план А", то за "план Б". Если этого не произойдет, тогда нам следует иметь смелость и отложить дату выхода, чтобы гарантированно избежать жесткого Brexit", - сказал Курц на экономическом форуме в Давосе. Австрийский канцлер подчеркнул, что Брюссель готов к подобному шагу. Это должно случиться до общеевропейских выборов в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая. Изначально выход Великобритании из Евросоюза был назначен на 29 марта.

Между тем правительство Тэрезы Мэй до сих пор не согласовало в парламенте королевства новый план выхода из Евросоюза, который бы устроил депутатов. Напомним, Мэй в понедельник представила в Палате общин свой "план Б" относительно процедуры выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

Голосование по запасному сценарию "постразводного процесса" с ЕС вместе со всеми поправками, внесенными депутатами, намечено на 29 января. На голосовании по предыдущему варианту выхода Мэй и ее сторонники набрали менее трети голосов, а две трети парламентариев проголосовали против.