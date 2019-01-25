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Рубрика: В мире

Канцлер Австрии заявил о готовности ЕС перенести дату Brexit

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что ЕС готов перенести дату выхода Британии из союзного соглашения, если это позволит избежать жесткого Brexit. Однако, по его словам, Лондон должен хотеть того же.

Меркель раскритиковала Британию за Brexit

"Я очень надеюсь на большинство в британском парламенте если не за "план А", то за "план Б". Если этого не произойдет, тогда нам следует иметь смелость и отложить дату выхода, чтобы гарантированно избежать жесткого Brexit", - сказал Курц на экономическом форуме в Давосе. Австрийский канцлер подчеркнул, что Брюссель готов к подобному шагу. Это должно случиться до общеевропейских выборов в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая. Изначально выход Великобритании из Евросоюза был назначен на 29 марта.

Фото: Reuters
Мэй выступила против повторного референдума по Brexit

Между тем правительство Тэрезы Мэй до сих пор не согласовало в парламенте королевства новый план выхода из Евросоюза, который бы устроил депутатов. Напомним, Мэй в понедельник представила в Палате общин свой "план Б" относительно процедуры выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

Голосование по запасному сценарию "постразводного процесса" с ЕС вместе со всеми поправками, внесенными депутатами, намечено на 29 января. На голосовании по предыдущему варианту выхода Мэй и ее сторонники набрали менее трети голосов, а две трети парламентариев проголосовали против.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Австрия Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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