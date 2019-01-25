Козак: Вопрос о введении соцнорм на электроэнергию закрыт

Новости

Обвиненный в педофилии режиссер снимет ремейк "Рыжей Сони" 19:45
МИД России вводит единый тариф на российскую визу 19:31
Ректор МГУ выступил против отмены графы "образование" в резюме 19:07
"Доктор Кто" сыграет в экранизации комикса про химика-упыря 19:05
Звезду эстрады обезобразили после пластики в клинике 19:05
Следователи не стали ходатайствовать об аресте главы ОМВД Чехова 18:54
Татьянин день: в какие приметы верят студенты 18:43
Орешкин: РФ подключится к обсуждению глобального "цифрового налога" 18:31
Правительство прорабатывает вопрос увеличения стипендий аспирантам 18:10
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр 18:00
Косачев: При восстановлении в ПАСЕ Россия готова выплатить взносы 17:48
Треть выпускников год не могут найти работу после окончания вуза 17:46
В школах Дагестана обнаружили преподавателей с судимостью 17:44
На Ставрополье убийцы ветерана ВОВ заключены под стражу 17:21
Сотрудница школы в Нижегородской области ударила ученика 17:15
Вышел душераздирающий трейлер болгарского боевика с Ван Даммом 17:15
Кибератаки уходят из финансового сектора в промышленность 17:01
Опубликованы первые фото "убийцы" Tesla Model S от BMW 17:00
Российские разработки на базе стороннего ПО смогут стать самостоятельными 16:57
Медведев и Пашинян обсудили в Москве сотрудничество в сфере экономики 16:35
На Кубани проверят, почему у 103-летней вдовы ветерана ВОВ нет жилья 16:26
Пуск китайского "убийцы авианосцев" DF-26 попал на видео 16:16
Устроившего стрельбу под Красноярском школьника задержали 16:05
Новая Hyundai Sonata превратилась в четырехдверное купе 16:03
Рапота: Беларусь вносит последние штрихи в соглашение о визах с Россией 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 19:51
Рубрика: Экономика

Козак: Вопрос о введении соцнорм на электроэнергию закрыт

Текст: Юлия Кривошапко

Вводить социальные нормы на электроэнергию в ближайшее время в России не будут. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что этот вопрос закрыт окончательно.

"Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся к обсуждению вопроса, бесполезно. Он закрыт", - приводят цитату Козака РИА Новости.
Минстрой предложил предотвращать утечки газа советскими методами

Вице-премьер пояснил, что повышение НДС с 1 января привело к росту стоимости товаров, а следовательно, увеличению финансовой нагрузки на население. Поэтому реформу решили отложить.

Ранее, 23 января, тема обсуждалась на специальном совещании, которое проводил вице-премьер. По его итогам и было принято решение прекратить дискуссию о вводе соцнорм на электроэнергию и отмене льгот для жителей домов, оборудованных электроплитами и сельского населения.

Введение соцнорм по всей стране, напомним, планировалось еще в 2014 году. С помощью этих мер власти хотели решить проблему перекрестного субсидирования и научить граждан экономить ресурсы, но дальше экспериментов в пилотных регионах дело тогда не продвинулось. Теперь вопрос, как сказал Дмитрий Козак, "закрыт на неопределенный срок".

Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Энергетика Правительство Вице-премьеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МЭР объяснил рост ВВП в 2% по итогам 2018 года
Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ в Минске
В Минсельхозе отметили рост цен на курятину
Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ
Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России