Козак: Вопрос о введении соцнорм на электроэнергию закрыт

Вводить социальные нормы на электроэнергию в ближайшее время в России не будут. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что этот вопрос закрыт окончательно.

"Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся к обсуждению вопроса, бесполезно. Он закрыт", - приводят цитату Козака РИА Новости.

Вице-премьер пояснил, что повышение НДС с 1 января привело к росту стоимости товаров, а следовательно, увеличению финансовой нагрузки на население. Поэтому реформу решили отложить.

Ранее, 23 января, тема обсуждалась на специальном совещании, которое проводил вице-премьер. По его итогам и было принято решение прекратить дискуссию о вводе соцнорм на электроэнергию и отмене льгот для жителей домов, оборудованных электроплитами и сельского населения.

Введение соцнорм по всей стране, напомним, планировалось еще в 2014 году. С помощью этих мер власти хотели решить проблему перекрестного субсидирования и научить граждан экономить ресурсы, но дальше экспериментов в пилотных регионах дело тогда не продвинулось. Теперь вопрос, как сказал Дмитрий Козак, "закрыт на неопределенный срок".