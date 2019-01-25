Лавров обсудил с руководством Марокко ситуацию в Сирии и Ливии

Как напомнил марокканский министр, дипломатические отношения между нашими странами были установлены 60 лет назад (юбилей отмечался в минувшем сентябре). В 2002 году Россия и Марокко подписали Декларации о стратегическом партнерстве, а в 2016 году в ходе визита в Москву короля Мухаммеда VI - Заявления об углубленном стратегическом партнерстве. Тогда же были заключены соглашения в различных сферах. Бурита выделил пять из них, касающихся промышленности, энергетики, туризма, сельского хозяйства и рыболовства. По его словам, благодаря сотрудничеству по этим направлениям, особенно последним двум, "Марокко занимает второе место среди торговых партнеров России в арабском мире". Согласно статистике, порядка 97 процентов экспорта из этой североафриканской страны в РФ составляют продукты питания, в первую очередь, цитрусовые и рыба (ежегодные квоты на ловлю рыбы российскими рыбаками в водах, находящихся под юрисдикцией Марокко, - 130-140 тысяч тонн). Как отметил со своей стороны российский министр, различные ведомства обеих стран продолжат углублять стратегическое партнерство, чтобы достигнутые соглашения воплотились в жизнь, а не остались только на бумаге.

Но на переговорах речь шла не только о двусторонних отношениях. Обсуждалась ситуация в Сирии, Ливии, Западной Сахаре и другие темы, по которым Москва и Рабат придерживаются схожих или даже общих позиций. Власти обеих стран призывают уважать международное право, искать решение конфликтов исключительно мирными средствами, дать народам самим выбирать свою судьбу без вмешательства извне.

Что касается Сирии, то, по словам Лаврова, "параллельно с искоренением остатков терроризма на сирийской территории, параллельно с решением гуманитарных вопросов, связанных с возвращением беженцев, с укреплением доверия, надо продвигаться по пути политического процесса". "Страны-гаранты астанинского формата благодаря очень кропотливой работе с Дамаском и оппозиционерами подготовили предложения о составе конституционного комитета. Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время этот комитет сможет собраться на свое учредительное заседание", - отметил глава российского МИД, добавив, что лишь в рамках астанинского формата правительство Сирии может напрямую говорить с оппозицией.

По его словам, Москва заинтересована в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Сирии, и в этом ее поддерживает Анкара, также являющая гарантом астанинского процесса. Что касается озабоченностей Турции в отношении своей безопасности в связи с действующими возле границы группами, то на этот случай имеется Аданское соглашение, подписанное в 1998 году. "Руководство Сирии, заключив его, взяло на себя определенные обязательства, и мы исходим из того, что это соглашение в принципе сохраняет свою силу. Как я понимаю, так же думают и страны-участницы этого соглашения", - отметил Лавров.

В ливийском вопросе министр считает контрпродуктивным искусственно назначать сроки выборов в стране, поскольку, как показали последние события, выполнить такую задачу до того, как существующие в Ливии политические силы придут к согласию, нереально. Позиции Москвы и Рабата в этом совпадают. По словам Лаврова, прежде необходимо договориться о правилах игры. "Этого пока еще не сделано. Россия работает со всеми политическими группами в Ливии, стремится содействовать формированию именно такого согласия о правилах игры", - отметил глава МИД РФ.

Министр также напомнил, что укрепление безопасности на Ближнем Востоке и севере Африки "невозможно без урегулирования застарелых проблем, таких как палестино-израильский конфликт и конфликт в отношении Западной Сахары". Каждый из них, по словам Лаврова, требует своего решения, при этом договоренности, которые закреплены в решениях Совета Безопасности ООН, должны строго соблюдаться, а в поиске решений необходимо участие всех заинтересованных сторон.

"Россия имеет добрые отношения со всеми странами Магриба. Хотелось бы, чтобы такие отношения были и между ними самими. Мы готовы помогать в любом виде, в любых формах, предоставить свои услуги, если стороны попросят об этом", - отметил Лавров, подчеркнув, что Москва выступает категорически против вмешательства в суверенные дела других стран.

В этой связи Лавров напомнил о происходящем в Венесуэле. "Мы знаем позицию Соединенных Штатов, знаем позицию тех, кто стремится идти в фарватере американской политики. То, что эта политика в отношении Венесуэлы, как и в отношении целого ряда других стран, разрушительна, по-моему, даже не следует доказывать. Те открытые призывы к государственному перевороту у всех на виду", - отметил министр. По его словам, подобное недопустимо и подрывает принципы Устава ООН.

Все эти темы Лавров обсуждал и в Алжире, где побывал накануне. Будут затронуты они и в субботу, когда министр будет уже в Тунисе. Хотя экономическое сотрудничество с этими тремя странами Россия стоит на совершенно разных направлениях, на политической арене они часто встают на сторону Москвы, особенно в вопросах безопасности и борьбы с терроризмом, наиболее актуальных проблем для Ближнего Востока и Северной Африки.