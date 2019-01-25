МЭР: Влияние событий в Венесуэле на экономику РФ будет близким к нулю

Политический кризис в Венесуэле окажет на российскую экономику будет минимальное влияние. Такую точку зрения в эфире Bloomberg TV высказал министр экономического развития Максим Орешкин.

"Влияние ситуации в Венесуэле на нашу экономику будет близким к нулю. Цены на нефть не вырастут, но и не опустятся намного ниже той отметки, которая есть сейчас", - сказал Орешкин.

По его словам, для России это уже не так важно. Цена нефти, необходимая для российской экономики составляет 40-45 долларов за баррель.

В Венесуэле 23 января лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. До сих пор политическая ситуация в стране остается крайне неопределенной.

"Сейчас мы наблюдаем повышение спекулятивных настроений инвесторов в нефтяном активе на фоне венесуэльских событий. Данный фактор неопределенности может вызвать высокоамплитудные колебания в котировках нефти сорта Brent, - полагает Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер".

Однако в перспективе ближайших месяцев стоит ожидать восстановления ценовой динамики под действием эффекта сделки ОПЕК+, добавляет Покатович.