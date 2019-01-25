Парламент Греции ратифицировал Преспанское соглашение

По итогам бурных прений, в ходе которых представители всех оппозиционных политических сил жестко критиковали премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, за ратификацию этого "исторического соглашения" проголосовали 153 депутата, против - 146 законодателей, 1 - воздержался.

С учетом того, что в греческом парламенте страны заседают 300 народных избранников, сторонники урегулирования затянувшегося на 27 лет спора между Афинами и Скопье о государственном наименовании Македонии получили практически минимальный перевес голосов в свою пользу.

Раскол в парламенте Эллады еще сильнее чувствуется в греческом обществе, крайне чувствительно воспринимающем "македонский вопрос". Согласно январскому опросу общественного мнения для местного телеканала Skai, 62% граждан страны отрицательно относятся к Преспанскому соглашению, по которому соседняя страна будет называться "Северная Македония". Положительное мнение о договоре имеют лишь 27% респондентов, а 11% опрошенных не ответили на вопрос.

В течение ближайших дней после ратификации Преспанского соглашения парламент Греции также должен одобрить протокол о начале процесса присоединения Северной Македонии к НАТО и тем самым снять долгосрочное вето Афин на практическую интеграцию Скопье в североатлантический альянс.

Мнение

Ангелос Сиригос, профессор международного права и внешней политики в Афинском университете Пандион:

"Очевидно, что сегодня Североатлантический альянс пытается втянуть весь Балканский регион в зону своего влияния. "Черные дыры" с точки зрения Брюсселя - это бывшая югославская республика Македония и территория вокруг Сербии и Косово. Все остальные страны вокруг уже являются членами НАТО. За исключением Боснии и Герцеговины, где присутствуют европейские силы безопасности, фактически представленные теми же натовскими странами. Никакой реальной прибавки безопасности альянсу от вступления в него Македонии, конечно же, не будет. Речь банально идет о геополитических играх и желании окончательно выдавить Россию с Балкан".