Рапота: Беларусь вносит последние штрихи в соглашение о визах с Россией

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота рассчитывает, что стороны в ближайшее время подпишут межправсоглашение о взаимном признании виз.

"У меня прогноз самый оптимистичный, потому что документ отработан", - заявил Рапота в Минске.

По его словам, в настоящее время белорусская сторона вносит последние штрихи в документ.

При этом госсекретарь заметил, что стороны могут подписать документ как в рамках двусторонних контактов министров иностранных дел, так и приурочить к какому-либо мероприятию, например, к встрече премьеров стран ЕАЭС.

Касаясь темы отмены роуминга в Союзном государстве, он заявил, что "работа идет".

"Сейчас (стороны) большой путь прошли - и правительственный аппарат, и министерства. И сейчас они уже конкретно отрабатывают эту тематику", - сказал госсекретарь СГ, передает "Интерфакс".

"У меня тоже достаточно оптимистичный прогноз по этой теме, но не думаю, что это произойдет быстро, так как затрагивает экономику и там придется рихтовать детали экономического свойства", - резюмировал Рапота.

Как сообщалось ранее, подписание соглашения о взаимном признании виз анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Беларусь не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.