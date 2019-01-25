Более 5 тысяч приехавших на ЧМ иностранцев до сих пор не покинули Россию

По его словам, более пяти тысяч иностранных граждан, приехавших в Россию по паспорту болельщика, в настоящее время находятся в стране незаконно. Всего, по данным МВД, в период проведения футбольного чемпионата летом 2018 года по специализированной карте зрителя в Россию въехали 650 тысяч иностранцев. "В основной массе они оказались законопослушными и своевременно покинули страну, - отметил полицейский. - Вместе с тем, по состоянию на 31 декабря прошлого года, чуть более 12 тысяч человек оставались в России. Благодаря нашей совместной с ФСБ работе удалось сократить эту цифру до 5,5 тысяч человек".

Андрей Краюшкин выразил надежду, что проводимые сейчас мероприятия позволят выдворить всех этих нелегалов до 30 марта текущего года.

В конце прошлого года пресс-центр МВД России напоминал иностранным гостям, что до 31 декабря все иностранцы, воспользовавшиеся правом безвизового въезда в Россию на период Чемпионата мира по футболу, должны покинуть нашу страну.

В пятницу врио начальника ГУВМ МВД России Валентина Казакова назвала и общую цифру по иностранцам, находящимся на территории России. По ее словам, миграционная ситуация остается стабильной - по состоянию на 1 января 2019 года, в России находятся 9,7 млн иностранных граждан. "Эта цифра увеличилась почти на полмиллиона по сравнению с предыдущим годом", - уточнила представитель миграционного управления МВД.

Отмечается, что основной миграционный поток приходится на граждан стран СНГ, а основными целями въезда на территорию России остаются частные поездки и работа по найму. "Основной поток трудовых мигрантов образуют граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Более половины всех трудовых мигрантов находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростовской области", - рассказала Валентина Казакова.

Добавим, что в конце прошлого года МВД России разработало проект документа, предусматривающий введение бессрочного вида на жительство в России для иностранных граждан.