Следователи не стали ходатайствовать об аресте главы ОМВД Чехова

Начальник ОМВД по городскому округу Чехов Московской области Андрей Большаков на время расследования уголовного дела в отношении него о незаконном обороте оружия, останется на свободе. Такое решение приняли следователи, ведущие расследование.

В пятницу Бабушкинский районный суд Москвы избрал в отношении полицейского руководителя в качестве меры пресечения - запрет определенных действий.

"Избрать подозреваемому Большакову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 2 месяца", - огласил постановление судья.

Отмечается, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей Главного следственного управления СК по Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

На судебном заседании Андрей Большаков вину во вменяемом преступлении не признал. Однако, она, по версии следствия, подтверждается протоколом обыска и показаниями свидетелей.

Напомним, начальник полиции подмосковного Чехова был задержан на следующий день после обыска в его доме и возбуждения двух дел о взятках в отношении его подчиненных.

Начальнику отделения по борьбе с организованной преступностью местного угрозыска инкриминируется получение 90 тысяч рублей от гражданина за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности. А старший инспектор отделения исполнения административного законодательства ОМВД получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от предпринимателя за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе.

Как отмечали в Следственном комитете, руководителей задержанных полицейских также проверили на причастность к аналогичным преступлениям. Но дело в отношении Большакова возбудили из-за обнаруженного во время обыска незарегистрированного пистолета. В доме главы ОМВД был обнаружен пистолет Макарова со снаряженным магазином и спиленными номерными обозначениями.

Недавно во ФСИН рассказали, что введенная в Уголовно-процессуальный кодекс в прошлом году новая мера пресечения в виде запрета для подследственного на определенные действия активно назначается российскими судами. Эта мера пресечения предусматривает упрощенные условия содержания по сравнению с домашним арестом при том же уровне контроля со стороны уголовно-исполнительных инспекций ФСИН.