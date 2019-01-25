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25.01.2019 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выживший после столкновения в небе двух Су-34 рассказал детали аварии

Текст: Иван Петров
Спасенный после столкновения истребителей Су-34 над Японским морем штурман рассказал новые подробности произошедшей аварии. По его словам, в какой-то момент он почувствовал удар, после чего самолет стал заваливаться набок. Когда штурману удалось катапультироваться, он увидел купол парашюта своего командира. Однако летчика того самолета до сих пор не нашли.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

По словам штурмана, в день полета была сильная облачность. "Какое-то время он наблюдал ведомый самолет, потом перевел внимание на приборы, а затем почувствовал удар", - цитирует ТАСС источник в силовых ведомствах.

После удара, согласно рассказу штурмана, истребитель, в котором он находился, задрал нос, а после начал заваливаться на правое крыло. В настоящее время спасенный штурман проходит по уголовному делу о крушении самолетов как свидетель.

Накануне в Барнауле прошли похороны двоих погибших при аварии Су-34 летчиков: Алексея Пайдыганова и Алексея Овсянникова. Церемонию прощания на Булыгинском кладбище посетили их сослуживцы, а также педагоги и выпускники Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой.

Фото: РИА Новости
Спецкомиссия изучает детали столкновения новых бомбардировщиков Су-34

По предварительной версии, причиной гибели двух пилотов второго Су-34 стали запутавшиеся парашюты.

"Самолеты очень большие, тяжелые, под 30 тонн, скорости 800-900 км/ч. Удержать в групповых полетах эти минимальные расстояния, дистанции и интервалы достаточно трудно. Как правило, в плохих метеоусловиях видимость ограничена. При попадании в облака, при пробивании облачности, при сборе группы или роспуске могут быть допущены ошибки. Ошибки, как правило, в пилотировании или в управлении воздушным движением, когда наводят самолеты друг на друга", - прокомментировал авиакатастрофу в эфире радиостанции НСН заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор Владимир Попов.

По словам эксперта, столкнувшиеся истребители отрабатывали либо атакующие маневры, либо сухой вид заправки. Оба этих упражнения подразумевают тесное сближение самолетов.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Военные следователи возбудили дело по факту столкновения двух Су-34

Ранее сообщалось, что наиболее вероятной причиной трагедии стала ошибка пилотирования, допущенная командиром ведомого самолета в условиях сильной облачности. Вероятно, при осуществлении одного из маневров ведомый потерял из виду ведущий борт, а затем решил догнать его, что и привело к столкновению двух самолетов. Расследование причин столкновения фронтовых бомбардировщиков Су-34 в настоящее время ведет специальная комиссия Минобороны.

Напомним, истребители-бомбардировщики Су-34 потерпели крушение около 8:00 по московскому времени 18 января в небе над Татарским проливом. Авария произошла в 35 км от берега в тот момент, когда самолеты отрабатывали маневрирование. Отказа техники зафиксировано не было.

В самолетах находились четверо летчиков - одного из них удалось спасти, двое погибли, еще одного до сих пор не могут найти.

По факту крушения самолетов военные следователи расследуют уголовное дело по статье 351 УК РФ "нарушение правил полетов и подготовки к ним".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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