Стали известны подробности нападения на полицейских в Нальчике

Напавшие на сотрудников ГИБДД в столице Кабардино-Балкарии были вооружены пятью ножами. Об этом в пятницу сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как мы уже рассказывали, в четверг вечером на наряд ДПС в Нальчике было совершенно нападение. Четверо неизвестных, вооруженных холодным оружием, напали на силовиков, когда те проверяли автомобиль. Они успели ранить одного из них, прежде чем сотрудники полиции открыли огонь. На месте были ликвидированы трое нападавших, еще один получил ранения, но остался жив. Однако вскоре стало известно, что он скончался в больнице.

Также пострадал один из полицейских. Его прооперировали в республиканской клинической больнице. Сейчас он находится в реанимации, его состояние стабилизировалось.

По факту случившегося следственный комитет по КБР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".