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25.01.2019 13:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вице-губернатор Севастополя по капстроительству ушел в отставку

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
И.о. заместителя губернатора Севастополя Михаил Демиденко подал заявление об отставке. Он отвечал за работу департаментов капитального строительства, архитектуры и градостроительства, управления охраны объектов культурного наследия и Севгосстройнадзора.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- Глава города удовлетворил прошение в связи с переходом Михаила Демиденко на другую работу, - сообщили в пресс-службе правительства города.

Михаил Демиденко - пятый замгубернатора, покинувший правительство Севастополя за последние два года. Он работал в правительстве Севастополя с июня 2017 года. Приехал из Санкт-Петербурга, где руководил комитетом по строительству в правительстве северной столицы, был советником экс-вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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В Севастополе Демиденко возглавил департамент капстроительства. По итогам 2017 года губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объявил ему выговор за неисполнение бюджета. А уже в апреле 2018-го повысил до должности вице-губернатора.

Михаил Демиденко отвечал за выполнение мероприятий федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, заказчиком которых был департамент капстроительства. Это медучреждения, школы и детсады, объекты спорта и культуры, парки. Возможно, его отставка связана со срывом сроков строительства крупных объектов ФЦП в Севастополе, которые вызвали скандалы.

Так, Демиденко отвечал за провальную реконструкцию севастопольского парка Победы. На объекте стоимостью миллиард рублей сменилось уже три подрядчика, сорваны сроки. В конце года Михаил Демиденко пообещал, что объект будет готов к 9 мая 2019 года, когда Севастополь отметит 75-летие освобождения от фашистов. Но до нового дедлайна не доработал.

Кроме этого, в Севастополе до сих пор не началось строительство трех больниц по ФЦП - скорой медицинской помощи, инфекционной и онкодиспансера. Сроки все время переносятся, подрядчики не хотят браться за объекты.

Еще один скандал вызвала попытка возвести берегоукрепительные дамбы на реке Черная - местных жителей возмутило, что проект не имел серьезных обоснований и противоречил здравому смыслу, в результате работы были остановлены.

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Стоит отметить, что под руководством Демиденко все же были сданы несколько небольших объектов ФЦП - детские сады, футбольное поле, завершена школа в бухте Казачья, благоустроены сквер Ахматовой и площадки возле инкерманского и фиолентовского монастырей. Чиновник также разработал для Севастополя программу строительства доступного жилья.

Губернатор Севастополя уже назначил нового директора департамента капитального строительства. Им стал выходец из Ижевска Сергей Смирнов, который с 2017 года работал советником Дмитрия Овсянникова.

Досье "РГ"

Сергей Смирнов родился 11 октября 1966 года. В 1988 году окончил Ижевский механический институт по специальности "сельскохозяйственное строительство".

Начал карьеру в 1991 году заместителем директора научно-производственного предприятия "Север". С 1993 года работал главным инженером индивидуального частного предприятия "АННА", с 1994 - исполнительным директором предприятия "Эрикон", с 1995 - главным инженером ОАО "Росси МПЭКС", с 1997 - заместителем директора ИЧП СФ "Римский квадрат", с 1998 - директором ЗАО "Строительные конструкции и технологии", по совместительству. В 2001 - 2013 годах возглавлял ООО "Управление капитального строительства Удмуртии". В 2013 - 2014 был заместителем начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Урала" при Федеральном агентстве Спецстроя России. С 2014 по 2016 годы руководил Центральным производственно-распорядительным управлением Спецстроя России. В 2016 году занял должность замначальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории ЦФО" Спецстроя России. С 06.02.2017 стал советником губернатора Севастополя.

Женат, воспитывает двоих детей.

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