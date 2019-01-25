Мэр Нефтеюганска госпитализирован после обысков в администрации

В Нефтеюганске - крупном городе Югры - после обысков и проверок в мэрии в больницу обратился глава муниципалитета Сергей Дегтярев.

"Это произошло вчера вечером ", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. О причинах госпитализации и состоянии высокопоставленного чиновника пока ничего не известно.

Напомним, накануне представители силовых ведомств пришли в администрацию с обыском. Возможно, следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках расследования случая превышения должностных полномочий. Правоохранительные органы пока не дают официальных комментариев по ситуации в руководстве муниципалитета. Также, очевидно, не подтверждается информация о задержании главы города.

В администрации Нефтеюганска сообщают, что после окончания проверки работают в штатном режиме.

"Главе города официально не предъявлено никаких обвинений. Сергей Дегтярев не был отстранен от занимаемой должности и продолжает исполнять обязанности главы", - рассказали представители мэрии на своей страничке в соцсети.