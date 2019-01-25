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25.01.2019 08:59
Рубрика: В мире

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на границе Украины с РФ

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной из-за вспышек заболеваемости корью. По словам главы ведомства Анны Поповой, также были зафиксированы случаи летального исхода. Только за вторую неделю января выявлено больше полутора тысячи заразившихся, всего же с начала года уже 8,5 тысячи человек заболели и пятеро умерли.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Украины могут объявить на территории государства режим эпидемии. Как отметила и.о. министра здравоохранения страны Ульяна Супрун, Украина инициирует заседание комиссии, которая примет соответствующее решение. Санитарно-карантинный контроль при въезде на Украину уже усилен.

Фото: iStock
Украина оказалась на пороге эпидемии кори

"Мы усилили санитарно-карантинный контроль. Здесь две причины: и корь, и сегодня уже грипп", - заявила Попова. Она добавила, что для России необходимо поддерживать очень высокий уровень иммунизации жителей. В настоящее время прививки имеют 97 процентов россиян.

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний внимательно отслеживает ситуацию с корью на Украине, опасаясь завоза вируса в страны Евросоюза. По данным ВОЗ, в конце минувшего года в Европе зафиксировано шестьдесят тысяч случаев заболеваний корью. Это в два раза больше, чем в 2017 году.

Справка РГ

Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Вирус выделяется во внешнюю среду больным человеком во время кашля и чихания. Заражаемость (контагиозность) очень высока.

В Забайкалье число заболевших корью достигло 24 человек

Поднимается высокая температура, воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей. Появляется сухой кашель, светобоязнь, конъюнктивит. На второй день во рту у коренных зубов образуются белые пятнышки с красным ободком, затем красная сыпь появляется за ушами, на шее и лице, потом распространяется по всему телу, сливаясь в большие пятна. Этим корь отличается от краснухи, при которой пятна не сливаются.

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Чаще всего корью заболевают дети. Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Очень тяжело корь переносят взрослые люди.

Единственным действенным средством защиты против кори является вакцинация.

В мире экс-СССР Украина Общество Здоровье Эпидемии
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