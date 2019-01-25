Сандра Буллок сыграет в экранизации комикса про загробный мир

54-летняя американская "оскаровская" актриса Сандра Буллок еще раз поработает с сервисом Netflix, в этот раз - над адаптацией серии крайне уважаемого шотландского комиксиста Марка Миллара, автора "Пипца", Kingsman и "Особо опасен", "Перерождение" (Reborn). Об этом пишет Deadline.

Предыдущий образец сотрудничества Буллок и Neftlix, невразумительная киноадаптация постапокалиптического хоррора "Птичий короб", вдруг стала огромным хитом сервиса, и боссы стремительно начали потирать ручки на дальнейшее.

Reborn - Sandra Bullock, ou A Moça de Bird Box, vai produzir, e talvez atuar, em adaptação de HQ de Mark Millar para Netflix. https://t.co/78iILrgRlf pic.twitter.com/DU1AtvSw3b — Herois da TV (@herois_da_tv) January 23, 2019

Постановщиком ленты выступит Крис МакКей ("Лего Фильм: Бэтмен"), Буллок и кинокомпания Vertigo Entertainment (новое "Оно") - сопродюсеры проекта. Кроме того, Сандра может исполнить и главную роль. Что пока не подтверждено официально.

Reborn издается с 2016-го. Главная его героиня - Бонни Блэк, которая умирает на Манхэттене, в нью-йоркской больнице, в возрасте восьмидесяти лет и попадает далее в загробный мир, не имеющий ничего общего с его постулируемой "официальной версией". Скорее, все здесь напоминает вселенную шутера Painkiller - это мир под названием Адистрия, где идет непрерывная война Добра и Зла.

Бонни перерождается в Адистрии в теле молодой женщины, встречает там своего отца и старых друзей, и вместе они приступают к зачистке нежити - монстров и всеразличных ящеров. Поскольку вскоре, конечно же, окажется, что Блэк - Избранная, как водится.

Отмечено, что Netflix скупил Миллара - автора, кстати, не только дико талантливого, но и чрезвычайно плодовитого - что называется, оптом, приобретя его издательство Millarworld. И уже запустил в производство несколько фильмов и сериалов по другим комиксам Марка, как то: "Гек", "Шарки - охотник за головами", "Наследие Юпитера", "Американский Иисус" и "Императрица". При этом "Перерождение", как уточнил источник, для сервиса - в приоритете.