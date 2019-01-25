В МИД РФ назвали катастрофой развитие военного сценария в Венесуэле

Военное вмешательство в политический кризис в Венесуэле может стать катастрофой. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей РФ.

"Мы стоим перед сценарием, который может привести к кровопролитию в Венесуэле", - сказал дипломат в интервью CNN.

Рябков предостерег США и другие страны от вооруженного участия в этом конфликте. По его словам, выпады американской стороны в адрес Каракаса приводят к усилению кризиса в Венесуэле.

Напомним, ранее спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал его "марионеткой США". Свою поддержку Гуаидо выразил ряд стран. Россия признает законным президентом Мадуро.