Видео: Белорусские полярники в Антарктиде поздравили ученых с Днем науки

Участники 11-й Белорусской антарктической экспедиции подняли флаги Беларуси и Национальной академии наук в честь Дня науки.

День науки белорусские ученые отмечают в воскресенье 27 января. С поздравлением к своим коллегам от имени всех полярников обратился начальник экспедиции Алексей Гайдашов.

"Коллективу Национальной академии наук, всем белорусским ученым и инженерам есть чем гордиться - на самом холодном континенте Земли успешно реализуется уникальный национальный проект международного значения - создается современная исследовательская станция", - сказал Гайдашов.

Он пожелал ученым новых открытий в интересах Беларуси и мирового научного прогресса.

В честь профессионального праздника на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг Беларуси и флаг НАН, передает sputnik.by.