Военные показали оружие вермахта, которое пойдет на ступени храма ВС РФ

Представители Министерства обороны России продемонстрировали захваченное во время Второй мировой войны у фашистов оружие немецкого производства, которое пойдет на переплавку. Из полученного металла впоследствии будут отлиты ступени главного храма Вооружённых сил РФ.

Как сообщает телеканал военного ведомства "Звезда", торжественная демонстрация трофейного стрелкового оружия состоялась 25 января. Отмечается, что представленное оружие подлежит утилизации - его отправят в доменную печь, после чего металл используют для строительства ступеней храма. Тем самым храму будет придано особое символическое значение.

Оружия было представлено много - целые ящики. Причем на некоторых образцах даже сохранилась заводская смазка. Такое оружие было изъято со складов хранения, и повоевать не успело. Но есть и оружие, непосредственно отобранное у побежденных и сдавшихся воинских частей Вермахта. Увидеть оружие можно в сюжете телеканала "Звезда".

На кадрах видно, как военнослужащие вскрывают ящики с пистолетами Walther P38 и Parabellum P08, а также с пулеметами MG42. О том, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта, в конце прошлого года сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Позднее военным пришлось разъяснять свое решение, поскольку последовали ехидные комментарии со стороны некоторых интернет-пользователей, оппозиционеров и представителей либеральной общественности.

"Для выплавки отдельных составляющих храма - ступеней и некоторых других - при возведении храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на армейских складах, - пояснял официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. - А именно - стрелковое оружие, боеприпасы и отдельные элементы артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой исторической уникальности, да и военной ценности в них точно нет".

О решении Минобороны возвести главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" стало известно в сентябре 2018 года.

На территории храма будет размещена выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и вооруженных сил. Согласно проекту, сооружение будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова. Остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Высота сооружения составит 95 м, оно станет третьим по высоте православным храмом мира, уступая лишь Исаакиевскому собору (101,5 м) и храму Христа Спасителя (103 м). Храм построят в монументально-византийском стиле, его габариты составят 65,4 м на 97,9 м, общая площадь - примерно 11 тыс. кв. м. Внутри храма смогут разместиться до 6 тыс. прихожан. Средства на строительство пойдут из добровольных пожертвований, для сбора которых создан специальный благотворительный фонд.

Проект планируется полностью реализовать к 2020 году.