Военные показали оружие вермахта, которое пойдет на ступени храма ВС РФ

Новости

ФАС: Выбор процедуры предустановки - за производителями мобильных 19:56
Обвиненный в педофилии режиссер снимет ремейк "Рыжей Сони" 19:45
МИД России вводит единый тариф на российскую визу 19:31
Ректор МГУ выступил против отмены графы "образование" в резюме 19:07
"Доктор Кто" сыграет в экранизации комикса про химика-упыря 19:05
Звезду эстрады обезобразили после пластики в клинике 19:05
Следователи не стали ходатайствовать об аресте главы ОМВД Чехова 18:54
Татьянин день: в какие приметы верят студенты 18:43
Орешкин: РФ подключится к обсуждению глобального "цифрового налога" 18:31
Правительство прорабатывает вопрос увеличения стипендий аспирантам 18:10
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр 18:00
Косачев: При восстановлении в ПАСЕ Россия готова выплатить взносы 17:48
Треть выпускников год не могут найти работу после окончания вуза 17:46
В школах Дагестана обнаружили преподавателей с судимостью 17:44
На Ставрополье убийцы ветерана ВОВ заключены под стражу 17:21
Сотрудница школы в Нижегородской области ударила ученика 17:15
Вышел душераздирающий трейлер болгарского боевика с Ван Даммом 17:15
Кибератаки уходят из финансового сектора в промышленность 17:01
Опубликованы первые фото "убийцы" Tesla Model S от BMW 17:00
Российские разработки на базе стороннего ПО смогут стать самостоятельными 16:57
Медведев и Пашинян обсудили в Москве сотрудничество в сфере экономики 16:35
На Кубани проверят, почему у 103-летней вдовы ветерана ВОВ нет жилья 16:26
Пуск китайского "убийцы авианосцев" DF-26 попал на видео 16:16
Устроившего стрельбу под Красноярском школьника задержали 16:05
Новая Hyundai Sonata превратилась в четырехдверное купе 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 18:30
Рубрика: Власть

Военные показали оружие вермахта, которое пойдет на ступени храма ВС РФ

Текст: Иван Петров
Представители Министерства обороны России продемонстрировали захваченное во время Второй мировой войны у фашистов оружие немецкого производства, которое пойдет на переплавку. Из полученного металла впоследствии будут отлиты ступени главного храма Вооружённых сил РФ.
Фото: hram.mil.ru Фото: hram.mil.ru
Фото: hram.mil.ru

Как сообщает телеканал военного ведомства "Звезда", торжественная демонстрация трофейного стрелкового оружия состоялась 25 января. Отмечается, что представленное оружие подлежит утилизации - его отправят в доменную печь, после чего металл используют для строительства ступеней храма. Тем самым храму будет придано особое символическое значение.

Фото: Телеканал Звезда
Проверенных в Сирии роботов берут на вооружение

Оружия было представлено много - целые ящики. Причем на некоторых образцах даже сохранилась заводская смазка. Такое оружие было изъято со складов хранения, и повоевать не успело. Но есть и оружие, непосредственно отобранное у побежденных и сдавшихся воинских частей Вермахта. Увидеть оружие можно в сюжете телеканала "Звезда".

На кадрах видно, как военнослужащие вскрывают ящики с пистолетами Walther P38 и Parabellum P08, а также с пулеметами MG42. О том, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта, в конце прошлого года сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 

Позднее военным пришлось разъяснять свое решение, поскольку последовали ехидные комментарии со стороны некоторых интернет-пользователей, оппозиционеров и представителей либеральной общественности. 

"Для выплавки отдельных составляющих храма - ступеней и некоторых других - при возведении храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на армейских складах, - пояснял официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. - А именно - стрелковое оружие, боеприпасы и отдельные элементы артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой исторической уникальности, да и военной ценности в них точно нет".

О решении Минобороны возвести главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" стало известно в сентябре 2018 года. 

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Минобороны показало "Искандер" с четырьмя ракетами

На территории храма будет размещена выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и вооруженных сил. Согласно проекту, сооружение будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова. Остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов Вооруженных сил.

Высота сооружения составит 95 м, оно станет третьим по высоте православным храмом мира, уступая лишь Исаакиевскому собору (101,5 м) и храму Христа Спасителя (103 м). Храм построят в монументально-византийском стиле, его габариты составят 65,4 м на 97,9 м, общая площадь - примерно 11 тыс. кв. м. Внутри храма смогут разместиться до 6 тыс. прихожан. Средства на строительство пойдут из добровольных пожертвований, для сбора которых создан специальный благотворительный фонд.

Проект планируется полностью реализовать к 2020 году.

Власть Безопасность Армия Общество История Правительство Минобороны Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МЭР объяснил рост ВВП в 2% по итогам 2018 года
Степанова и Букин стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ в Минске
В Минсельхозе отметили рост цен на курятину
Скабеева прокомментировала нападение со стороны украинского депутата в ПАСЕ
Депутаты оценили заявление Совета Европы о сумме долга России