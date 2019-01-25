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Выпущен еще один китайский смартфон в корпусе без каких-либо отверстий

25.01.2019,  
11:40
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Vivo Фото: Vivo
Фото: Vivo

Китайская компания Vivo представила смартфон в полностью монолитном корпусе. Накануне свое решение unibody-смартфона представил другой бренд из Поднебесной - Meizu.

Vivo APEX 2019 выполнен в корпусе, который лишен всяких отверстий - для зарядки используются магнитные контакты на задней панели, вместо динамиков применяется технология Sound on Display, вместо клавиш - сенсорные панели на боковых гранях.

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Интересно, что и фронтальную камеру не видно. Непонятно, есть ли она вообще (смартфон был показан как работающий концепт). Основная камера получила двойной модуль 12+13 Мп.

Что касается начинки, то она абсолютно топовая: однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 855, 12 Гб оперативной памяти и хранилище на 512 Гб. Плюс к этому - модем с поддержкой 5G-сетей.

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Экран у Vivo APEX 2019 - 6,39-дюймовый AMOLED с разрешением 2340х1080 точек, воспроизведение звука реализовано через экран. Но и это еще не все: вся площадь дисплея является сканером отпечатков пальцев (совсем недавно Xiaomi обещала внедрить технологию Fullscreen Fingerprint в один из своих будущих смартфонов).

Точная дата выхода не озвучена, но эксперты прогнозируют появление смартфона в продаже уже летом. О цене также пока ничего не известно, однако, судя по количеству реализованных в APEX фишек, она будет довольно высокой.

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